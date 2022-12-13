https://sputnikarabic.ae/20221213/سياسي-صربي-الغرب-بتقاعسه-في-كوسوفو-أصبح-شريكا-في-عمليات-التطهير-العرقي-1071163849.html

سياسي صربي: الغرب بتقاعسه في كوسوفو أصبح شريكا في عمليات التطهير العرقي

سياسي صربي: الغرب بتقاعسه في كوسوفو أصبح شريكا في عمليات التطهير العرقي

قال نيبويسا كوفيتش، نائب رئيس الوزراء الصربي السابق والرئيس السابق لمركز التنسيق لكوسوفو وميتوهيا، إن الغرب أصبح شريكا في التطهير العرقي للصرب من خلال تقاعسه... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T13:46+0000

2022-12-13T13:46+0000

2022-12-13T13:46+0000

العالم

صربيا

كوسوفو

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وأضاف كوفيتش لـ"سبوتنيك": "رد الفعل الفاتر أو شبه المعدوم من قبل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على أحداث الأخيرة في كوسوفو، والمعاملة الوحشية لصرب كوسوفو، وتعامل قوات الشرطة من ألبان كوسوفو، وكذلك غزو موقع سد غازيفود".وتابع كوفيتش "يعلق سفراء الغرب في بريشتينا في اجتماعات مغلقة بأننا (بلغراد) لا نملك الشجاعة لاتخاذ أي إجراء متبادل. إنهم يفسرون رغبتنا في الحفاظ على السلام في المنطقة بكل قوتنا على أنها ضعفنا، بينما هم أنفسهم، من خلال تقاعسهم عن منع تصعيد صراع محتمل، يصبحون شركاء في التطهير العرقي".وأشار كوفيتش، إلى أن "هدف معارضي صربيا هو تقليص عدد السكان الصرب في كوسوفو إلى مستوى واحد أو اثنين في المائة، ليقولوا بعد ذلك إنهم وآراءهم يمكن تجاهلها، ومن ثم إجبار بلغراد على التوقيع على اتفاق معين، وثيقة ملزمة بشأن التخلي عن كوسوفو".يذكر أن وزير الدفاع الصربي ميلوس فوتشيفيتش، قال أمس الاثنين، إن قواته المسلحة مستعدة لإرسال جنود إلى كوسوفو وميتوهيا، إذا حصل طلب بلاده على الموافقة من قوة كوسوفو بقيادة "الناتو" وبموجب قرار مجلس الأمن الدولي.يشار إلى أن الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش عقب اجتماع لمجلس الأمن القومي، يوم الأحد الماضي، في ضوء التوترات في كوسوفو وميتوهيا، قال إن السلطات الأمريكية وألبان كوسوفو في بريشتينا لا يحترمون أي عمل أو اتفاق سابق.وأضاف الرئيس الصربي إن "بلغراد الرسمية ستواصل الكفاح بشأن قضية كوسوفو وميتوهيا بكل الوسائل القانونية، مشددا على أن "بريشتينا يجب أن تشكل مجتمعا للجالية الصربية وفقًا لاتفاقية بروكسل لعام 2013".وتابع فوتشيتش "لدينا سؤال واحد لشركائنا الأمريكيين، أخبرونا، ما هي الاتفاقية التي تلتزم بها بريشتينا وما هو العمل الذي تمتثل له؟ ميثاق الأمم المتحدة، قرار مجلس الأمن رقم 1244، اتفاقية بروكسل أو اتفاقية واشنطن؟ قم بتسمية إحدى هذه الوثائق؟ التي تمتثل لها بريشتينا، واحدة على الأقل يلاحظونها هم والأمريكيون، يمكنك أن ترى أنه لا يوجد شيء من هذا القبيل، فقط "يمكننا أن نفعل أي شيء وكما نريد".وقال فوتشيتش، في وقت سابق، إن بلاده ستطلب إعادة قواتها إلى كوسوفو لحماية الأقلية الصربية، مع اشتداد التوترات بين الخصمين السابقين.واتهم الرئيس الصربي بريشتينا بأنها كانت تخطط لأعمال العنف منذ شهور.وتمركز ما يقرب من 4000 من قوات حفظ السلام بقيادة "الناتو" في كوسوفو عقب حرب 1998-1999، وأي تدخل مسلح هناك من قبل صربيا سيعني تصعيدا كبيرا للنزاع المحتدم في أوروبا.بعد انهيار المحادثات التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي، نشرت قوات "الناتو" لحفظ السلام في كوسوفو على الطرق الرئيسية في شمالها، قائلة إنها مستعدة لحماية حرية الحركة لجميع الأطراف.تصاعدت التوترات بين صربيا وكوسوفو من جديد، الشهر الماضي، عندما أعلنت حكومة كوسوفو بقيادة رئيس الوزراء ألبين كورتي، أن وثائق الهوية الصربية ولوحات ترخيص المركبات لم تعد صالحة في إقليم كوسوفو، ويجب استخراج وثائق من خلالها.

https://sputnikarabic.ae/20221211/فوتشيتش-سنطلب-إرسال-قواتنا-إلى-كوسوفو-لحماية-الأقلية-الصربية-1071092603.html

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