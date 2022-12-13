https://sputnikarabic.ae/20221213/شركة-سياحة-فضائية-تطلق-أول-رحلاتها-في-2029-بأسعار-خيالية-1071164348.html
شركة سياحة فضائية تطلق أول رحلاتها في 2029 بأسعار خيالية
شركة سياحة فضائية تطلق أول رحلاتها في 2029 بأسعار خيالية
استكملت شركة سياحة فضائية إسبانية، أول رحلة تجريبية ناجحة لمنطادها، والتي بلغت مسافة 37 كيلومترا في طبقة الستراتوسفير. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T13:49+0000
2022-12-13T13:49+0000
2022-12-13T13:49+0000
منوعات
مجتمع
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وقامت شركة "هالو سبيس"، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، بطيران نموذج أولي دون طيار لمدة 4 ساعات و10 دقائق قرب الفضاء، قبل أن تهبط بأمان في منطقة معينة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ومن المقرر أن تجري الشركة رحلة تجريبية ثانية لها، في نهاية النصف الأول من عام 2023، في إشبيلية بإسبانيا.وتخطط الشركة لإطلاق رحلاتها التجارية، التي تتميز بأنها "خالية من الانبعاثات"، على متن كبسولة دائرية أنيقة متصلة ببالون منفوخ، اعتبارا من عام 2029، لتبدأ منذ تلك الفترة في نقل 3000 مسافر في 400 رحلة بمعدل سنوي.وستحتوي كل رحلة على 8 ركاب، بالإضافة إلى طيار واحد.لكن قيمة التذكرة في الرحلة الفضائية على متن الشركة الإسبانية خيالية، إذ تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي.
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سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
شركة سياحة فضائية تطلق أول رحلاتها في 2029 بأسعار خيالية
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استكملت شركة سياحة فضائية إسبانية، أول رحلة تجريبية ناجحة لمنطادها، والتي بلغت مسافة 37 كيلومترا في طبقة الستراتوسفير.
وقامت شركة "هالو سبيس"، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، بطيران نموذج أولي دون طيار لمدة 4 ساعات و10 دقائق قرب الفضاء، قبل أن تهبط بأمان في منطقة معينة، وفقا لصحيفة
"ديلي ميل" البريطانية.
ومن المقرر أن تجري الشركة رحلة تجريبية ثانية لها، في نهاية النصف الأول من عام 2023، في إشبيلية بإسبانيا.
وتخطط الشركة لإطلاق رحلاتها التجارية، التي تتميز بأنها "خالية من الانبعاثات"، على متن كبسولة دائرية أنيقة متصلة ببالون منفوخ، اعتبارا من عام 2029، لتبدأ منذ تلك الفترة في نقل 3000 مسافر في 400 رحلة بمعدل سنوي.
وستحتوي كل رحلة على 8 ركاب، بالإضافة إلى طيار واحد.
لكن قيمة التذكرة في الرحلة الفضائية على متن الشركة الإسبانية خيالية، إذ تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي.