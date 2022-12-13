عربي
https://sputnikarabic.ae/20221213/شركة-سياحة-فضائية-تطلق-أول-رحلاتها-في-2029-بأسعار-خيالية-1071164348.html
شركة سياحة فضائية تطلق أول رحلاتها في 2029 بأسعار خيالية
شركة سياحة فضائية تطلق أول رحلاتها في 2029 بأسعار خيالية
استكملت شركة سياحة فضائية إسبانية، أول رحلة تجريبية ناجحة لمنطادها، والتي بلغت مسافة 37 كيلومترا في طبقة الستراتوسفير. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T13:49+0000
2022-12-13T13:49+0000
منوعات
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101544/93/1015449359_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_35138bfc2113593e6b72c6b90ea91207.jpg
وقامت شركة "هالو سبيس"، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، بطيران نموذج أولي دون طيار لمدة 4 ساعات و10 دقائق قرب الفضاء، قبل أن تهبط بأمان في منطقة معينة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.ومن المقرر أن تجري الشركة رحلة تجريبية ثانية لها، في نهاية النصف الأول من عام 2023، في إشبيلية بإسبانيا.وتخطط الشركة لإطلاق رحلاتها التجارية، التي تتميز بأنها "خالية من الانبعاثات"، على متن كبسولة دائرية أنيقة متصلة ببالون منفوخ، اعتبارا من عام 2029، لتبدأ منذ تلك الفترة في نقل 3000 مسافر في 400 رحلة بمعدل سنوي.وستحتوي كل رحلة على 8 ركاب، بالإضافة إلى طيار واحد.لكن قيمة التذكرة في الرحلة الفضائية على متن الشركة الإسبانية خيالية، إذ تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101544/93/1015449359_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_8d5bf1316a1d3d21b77ddbd78c437d55.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, مجتمع
منوعات, مجتمع

شركة سياحة فضائية تطلق أول رحلاتها في 2029 بأسعار خيالية

13:49 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Vitaliy Belousov / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق مركبة فضائية من نوع "سيوز"
إطلاق مركبة فضائية من نوع سيوز - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
إطلاق مركبة فضائية من نوع "سيوز"
© Sputnik . Vitaliy Belousov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
استكملت شركة سياحة فضائية إسبانية، أول رحلة تجريبية ناجحة لمنطادها، والتي بلغت مسافة 37 كيلومترا في طبقة الستراتوسفير.
وقامت شركة "هالو سبيس"، التي تتخذ من مدريد مقرا لها، بطيران نموذج أولي دون طيار لمدة 4 ساعات و10 دقائق قرب الفضاء، قبل أن تهبط بأمان في منطقة معينة، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
ومن المقرر أن تجري الشركة رحلة تجريبية ثانية لها، في نهاية النصف الأول من عام 2023، في إشبيلية بإسبانيا.
وتخطط الشركة لإطلاق رحلاتها التجارية، التي تتميز بأنها "خالية من الانبعاثات"، على متن كبسولة دائرية أنيقة متصلة ببالون منفوخ، اعتبارا من عام 2029، لتبدأ منذ تلك الفترة في نقل 3000 مسافر في 400 رحلة بمعدل سنوي.
وستحتوي كل رحلة على 8 ركاب، بالإضافة إلى طيار واحد.
لكن قيمة التذكرة في الرحلة الفضائية على متن الشركة الإسبانية خيالية، إذ تصل إلى 200 ألف دولار أمريكي.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:56 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала