https://sputnikarabic.ae/20221213/صادرات-إيران-إلى-العراق-تنمو-بنسبة-4-1071168173.html
صادرات إيران إلى العراق تنمو بنسبة 4%
صادرات إيران إلى العراق تنمو بنسبة 4%
ارتفعت صادرات إيران إلى العراق بنسبة وصلت إلى 4% حلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T15:25+0000
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وقال رئيس منظمة تنمية التجارة علي رضا بيمان باك، إن "صادرات إيران إلى العراق في غضون الأشهر الثمانية من هذا العام بلغت أربعة مليارات و305 ملايين دولار بالمقارنة مع نفس الفترة وللعام الماضي".وأوضح علي رضا بيمان باك، أن "قيمة الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى العراق بلغت ثلاثة مليارات دولار"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأشار إلى أن "تصدير الغاز الطبيعي للعراق شهد انخفاضا خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".ولفت إلى أن "الفحص الدقيق لسلة الصادرات الإيرانية إلى العراق يظهر أنه من إجمالي أول 100 سلعة تم تصديرها إلى العراق، شهدت 70 سلعة نموا في الصادرات بينما شهدت 30 سلعة انخفاضًا".وقال منظمة تنمية التجارة، بصفتها الراعية للتجارة الخارجية للبلاد، وضعت عدة برامج على جدول أعمالها لتطوير الصادرات إلى العراق والحفاظ على السوق العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20221211/وزير-التجارة-العراقي-يناقش-مع-سفير-إيران-لدى-العراق-سبل-رفع-مستوى-التبادل-التجاري-1071103412.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, إيران, العالم العربي, أخبار العالم العربي
صادرات إيران إلى العراق تنمو بنسبة 4%
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ارتفعت صادرات إيران إلى العراق بنسبة وصلت إلى 4% حلال الثمانية أشهر الماضية من العام الجاري.
وقال رئيس منظمة تنمية التجارة علي رضا بيمان باك، إن "صادرات إيران إلى العراق في غضون الأشهر الثمانية من هذا العام بلغت أربعة مليارات و305 ملايين دولار بالمقارنة مع نفس الفترة وللعام الماضي".
وأوضح علي رضا بيمان باك، أن "قيمة الصادرات غير النفطية الإيرانية إلى العراق بلغت ثلاثة مليارات دولار"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"
.
وأشار إلى أن "تصدير الغاز الطبيعي للعراق شهد انخفاضا خلال الأشهر الثمانية من العام الجاري بنحو 1.6 مليار دولار مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي".
ولفت إلى أن "الفحص الدقيق لسلة الصادرات الإيرانية إلى العراق يظهر أنه من إجمالي أول 100 سلعة تم تصديرها إلى العراق، شهدت 70 سلعة نموا في الصادرات بينما شهدت 30 سلعة انخفاضًا".
وقال منظمة تنمية التجارة، بصفتها الراعية للتجارة الخارجية للبلاد، وضعت عدة برامج على جدول أعمالها لتطوير الصادرات إلى العراق والحفاظ على السوق العراقي.