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https://sputnikarabic.ae/20221213/صحيفة-الكويت-توقف-مشروعاتها-الخيرية-الإنشائية-في-سوريا-1071155238.html
صحيفة: الكويت توقف مشروعاتها الخيرية الإنشائية في سوريا
صحيفة: الكويت توقف مشروعاتها الخيرية الإنشائية في سوريا
كشفت صحيفة كويتية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الكويت قررت وقف جميع مشروعاتها الخيرية الإنشائية في الأراضي السورية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T09:59+0000
2022-12-13T09:59+0000
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وقالت صحيفة "الجريدة" إن إدارة "الجمعيات الخيرية والمبرات" التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية "أصدرت تعميماً لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد، يقضي بوقف منح الموافقات لتنفيذ المشروعات الخيرية الإنشائية في سوريا".وأضافت نقلا عن المصادر ذاتها أن هذا التعميم جاء بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بإدارة شؤون التنمية والتعاون الدولي.وأشارت إلى التوجه الجديد يأتي "انطلاقاً من المساعي المشتركة بين الجهات الحكومية، لا سيما ذات العلاقة، في تحقيق الأهداف المرجوة من العمل الخيري، وإبراز الوجه الإنساني للكويت".ولم تورد الصحيفة مزيدا من التوضيح حول خلفيات القرار الكويتي، لكنها قالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية "أصدرت تعليمات للجهات الخيرية البالغة نحو 64 جمعية، للعمل بالتعميم المذكور والالتزام بما تضمنه".
https://sputnikarabic.ae/20181231/الكويت-تكشف-رسميا-حقيقة-عودة-سفارتها-إلى-سوريا-1037920704.html
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العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, الكويت, أخبار الكويت اليوم, أخبار سوريا اليوم

صحيفة: الكويت توقف مشروعاتها الخيرية الإنشائية في سوريا

09:59 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Pavel Gerasimov / الانتقال إلى بنك الصورمدينة الكويت، الكويت
مدينة الكويت، الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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كشفت صحيفة كويتية، نقلا عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن الكويت قررت وقف جميع مشروعاتها الخيرية الإنشائية في الأراضي السورية.
وقالت صحيفة "الجريدة" إن إدارة "الجمعيات الخيرية والمبرات" التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية "أصدرت تعميماً لرؤساء مجالس إدارات الجمعيات الخيرية المشهرة في البلاد، يقضي بوقف منح الموافقات لتنفيذ المشروعات الخيرية الإنشائية في سوريا".
وأضافت نقلا عن المصادر ذاتها أن هذا التعميم جاء بناءً على توجيهات من وزارة الخارجية الكويتية ممثلة بإدارة شؤون التنمية والتعاون الدولي.
الكويت - سبوتنيك عربي, 1920, 31.12.2018
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31 ديسمبر 2018, 12:26 GMT
وأشارت إلى التوجه الجديد يأتي "انطلاقاً من المساعي المشتركة بين الجهات الحكومية، لا سيما ذات العلاقة، في تحقيق الأهداف المرجوة من العمل الخيري، وإبراز الوجه الإنساني للكويت".
ولم تورد الصحيفة مزيدا من التوضيح حول خلفيات القرار الكويتي، لكنها قالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية "أصدرت تعليمات للجهات الخيرية البالغة نحو 64 جمعية، للعمل بالتعميم المذكور والالتزام بما تضمنه".
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