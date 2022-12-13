https://sputnikarabic.ae/20221213/علماء-روس-يبتكرون-عناصر-للإلكترونيات-المرنة-والوقود-الأخضر-في-روسيا-1071151434.html
علماء روس يبتكرون عناصر للإلكترونيات المرنة والوقود "الأخضر"
علماء روس يبتكرون عناصر للإلكترونيات المرنة والوقود "الأخضر"
اعتبر علماء جامعة البحوث الوطنية أن تقنية تصنيع أكسيد النانو النحاسي والتي تم تطويرها ستساعد بإنشاء مستشعرات عالية الدقة للإلكترونيات المرنة وتحسن طريقة الحصول... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T08:36+0000
2022-12-13T08:36+0000
2022-12-13T08:41+0000
روسيا
مجتمع
علوم
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نشرت مجلة "Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures" دراسة تفيد بإمكانية تطبيق الحل الروسي في تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة وفي الأجهزة الإلكترونية المرنة.ويطرح العلماء بديلا لهذه التقنية من خلال استخدام المادة النانوية التي طوروها، لأنها توفر طاقة جيدة للشحنة وفي نفس الوقت تمتص معظم الضوء الساقط عليها حوالي 97 بالمائة والتي يمكن أن تساعد في تسريع إطلاق الهيدروجين.أوضح باحث في مختبر تكنولوجيا المواد النانوية في جامعة البحوث الوطنية، تيموفي سافتشوك، أن "البنية النانوية للمادة الناتجة توفر مساحة كبيرة وهو أمر مهم لتطوير العناصر الحساسة، فكلما كانت هذه المساحة أكبر زادت الإشارة".وشدد سافتشوك على أن الطريقة التي تم تطويرها تجعل من الممكن الحصول على البنية المطلوبة لمادة ما على ركيزة موصلة على الفور ولا تتطلب درجات حرارة عالية أو فراغ.ويرى فريق البحث أن تطوير نماذج أولية للأجهزة ذات التشكيلات المختلفة مستقبلا واعدا بناء على المواد التي تم الحصول عليها وتوسيع نطاق التكنولوجيا لتوليفها باعتباره احتمالًا للمستقبل القريب، حيث يتم إجراء البحث والتطوير لهياكل نانوية ضوئية جديدة عالية الأداء على أساس معهد المواد والتقنيات المتقدمة التابع لجامعة الأبحاث الوطنية كجزء من استراتيجية تطوير الجامعة المشاركة في برنامج الأولوية 2030 للوزارة الروسية التربية والعلوم.
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, مجتمع, علوم
علماء روس يبتكرون عناصر للإلكترونيات المرنة والوقود "الأخضر"
08:36 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 08:41 GMT 13.12.2022) تابعنا عبر
اعتبر علماء جامعة البحوث الوطنية أن تقنية تصنيع أكسيد النانو النحاسي والتي تم تطويرها ستساعد بإنشاء مستشعرات عالية الدقة للإلكترونيات المرنة وتحسن طريقة الحصول على الهيدروجين الصديق للبيئة.
نشرت مجلة "Physica E: Low-dimensional Systems and Nanostructures"
دراسة تفيد بإمكانية تطبيق الحل الروسي في تكنولوجيا إنتاج الهيدروجين الصديق للبيئة وفي الأجهزة الإلكترونية المرنة.
وبهذا الخصوص يقول خبراء في جامعة الأبحاث الوطنية إن الهيدروجين يستخدم كمصدر بديل لوقود السيارات، حيث لا تنبعث منه غازات في الغلاف الجوي، مشيرين إلى أن إحدى الطرق الواعدة لإنتاج الهيدروجين هي العملية الكهروكيميائية لتحلل الماء تحت تأثير الضوء ويتطلب ذلك تقنية خاصة مكلفة تكنولوجيا.
ويطرح العلماء بديلا لهذه التقنية من خلال استخدام المادة النانوية التي طوروها، لأنها توفر طاقة جيدة للشحنة وفي نفس الوقت تمتص معظم الضوء الساقط عليها حوالي 97 بالمائة والتي يمكن أن تساعد في تسريع إطلاق الهيدروجين.
واعتبر الخبراء أن المادة البديلة يمكن أن تقلل من تكلفة العملية ويفتح طرقًا جديدة لتكملة التكنولوجيا الحالية والتي بدورها ستسمح هذه الميزة باستخدام "CuO" على نطاق واسع في إنشاء عناصر إلكترونية مرنة بينها أجهزة الاستشعار ذات الشكل المعقد التي تحتوي أنواع الخلايا الشمسية.
أوضح باحث في مختبر تكنولوجيا المواد النانوية في جامعة البحوث الوطنية، تيموفي سافتشوك، أن "البنية النانوية للمادة الناتجة توفر مساحة كبيرة وهو أمر مهم لتطوير العناصر الحساسة، فكلما كانت هذه المساحة أكبر زادت الإشارة".
وأضاف أن الباحثين حصلوا على صفائح نانوية من أكسيد النحاس مركب على ركيزة نحاسية موصلة أثناء الأكسدة التقليدية، حيث تم الحصول على النتيجة برفع درجة الحرارة إلى 60 درجة مئوية.
وشدد سافتشوك على أن الطريقة التي تم تطويرها تجعل من الممكن الحصول على البنية المطلوبة لمادة ما على ركيزة موصلة على الفور ولا تتطلب درجات حرارة عالية أو فراغ.
ويرى فريق البحث أن تطوير نماذج أولية للأجهزة ذات التشكيلات المختلفة مستقبلا واعدا بناء على المواد التي تم الحصول عليها وتوسيع نطاق التكنولوجيا لتوليفها باعتباره احتمالًا للمستقبل القريب، حيث يتم إجراء البحث والتطوير لهياكل نانوية ضوئية جديدة عالية الأداء على أساس معهد المواد والتقنيات المتقدمة التابع لجامعة الأبحاث الوطنية كجزء من استراتيجية تطوير الجامعة المشاركة في برنامج الأولوية 2030 للوزارة الروسية التربية والعلوم.