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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221213/فرقة-المتفجرات-الكويتية-قواتنا-أثبتت-كفاءة-عالية-في-إنجاز-مهامها-بتأمين-مونديال-قطر-1071156169.html
فرقة المتفجرات الكويتية: قواتنا أثبتت كفاءة عالية في إنجاز مهامها بتأمين مونديال قطر
فرقة المتفجرات الكويتية: قواتنا أثبتت كفاءة عالية في إنجاز مهامها بتأمين مونديال قطر
قال آمر فرقة المتفجرات بوزارة الداخلية الكويتية، إن الفرقة المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم في قطر، أثبتت كفاءة عالية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T10:32+0000
2022-12-13T10:32+0000
بطولة كأس العالم 2022
أخبار قطر اليوم
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الكويت
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وأوضح الرائد عبدالرحمن الماجد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية، الاثنين، أن عناصر الفرقة أثبتوا تفوقهم في إكمال المهام وتأمين المواقع الحيوية بكفاءة عالية.وأضاف أن "وجود الفرقة في تأمين حدث عالمي كالمونديال أكسبهم خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المحافل العملاقة بالمستقبل" مشددا على أهمية الاحتكاك بفرق من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات الأمنية فيما بينها.وأشار إلى هناك أربع دول شاركت في تأمين المواقع الحيوية بجانب الكويت وهي فرنسا وإسبانيا وتركيا إضافة إلى الدولة المستضيفة قطر، لافتا إلى أن عملية اختيار الفرقة الكويتية لتأمين المونديال جاءت بعد تميزهم في التمرين الذي أقيم في الدوحة بهذا الخصوص وهو تمرين "وطن" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إذ حصلوا على موافقة لجنة التقييم بجدارة.وأوضح أن مهمة الفرقة أثناء فترة كأس العالم ترتكز على تفتيش وتأمين المواقع الحيوية ثم تسليمها إلى الجهة المختصة بالإضافة الى الاستجابة للبلاغات الخاصة بالمتفجرات لافتا الى توزيع الفرقة على خمسة مواقع وهي "الكورنيش" و"مشيرب" و"الملاعب المستضيفة للمباريات" و"فان فيفا فاستيفال" و"الدوريات الأمنية".
https://sputnikarabic.ae/20220923/تركيا-ترسل-3-آلاف-شرطي-إلى-قطر-للمساعدة-في-تأمين-كأس-العالم-1068148611.html
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أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الكويت
أخبار قطر اليوم, العالم العربي, الكويت

فرقة المتفجرات الكويتية: قواتنا أثبتت كفاءة عالية في إنجاز مهامها بتأمين مونديال قطر

10:32 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورالمشجعون يتابعون بث مباراة في دور المجموعات لكأس العالم بين الولايات المتحدة وويلز.
المشجعون يتابعون بث مباراة في دور المجموعات لكأس العالم بين الولايات المتحدة وويلز. - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Grigory Sysoev
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قال آمر فرقة المتفجرات بوزارة الداخلية الكويتية، إن الفرقة المشاركة في تأمين بطولة كأس العالم في قطر، أثبتت كفاءة عالية.
وأوضح الرائد عبدالرحمن الماجد، في مقابلة مع وكالة الأنباء الكويتية، الاثنين، أن عناصر الفرقة أثبتوا تفوقهم في إكمال المهام وتأمين المواقع الحيوية بكفاءة عالية.
وأضاف أن "وجود الفرقة في تأمين حدث عالمي كالمونديال أكسبهم خبرة كبيرة في التعامل مع مثل هذه المحافل العملاقة بالمستقبل" مشددا على أهمية الاحتكاك بفرق من مختلف دول العالم وتبادل الخبرات الأمنية فيما بينها.
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وأشار إلى هناك أربع دول شاركت في تأمين المواقع الحيوية بجانب الكويت وهي فرنسا وإسبانيا وتركيا إضافة إلى الدولة المستضيفة قطر، لافتا إلى أن عملية اختيار الفرقة الكويتية لتأمين المونديال جاءت بعد تميزهم في التمرين الذي أقيم في الدوحة بهذا الخصوص وهو تمرين "وطن" في شهر نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، إذ حصلوا على موافقة لجنة التقييم بجدارة.

وأوضح أن مهمة الفرقة أثناء فترة كأس العالم ترتكز على تفتيش وتأمين المواقع الحيوية ثم تسليمها إلى الجهة المختصة بالإضافة الى الاستجابة للبلاغات الخاصة بالمتفجرات لافتا الى توزيع الفرقة على خمسة مواقع وهي "الكورنيش" و"مشيرب" و"الملاعب المستضيفة للمباريات" و"فان فيفا فاستيفال" و"الدوريات الأمنية".
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