https://sputnikarabic.ae/20221213/فريق-بحثي-يقوده-مصري-في-كوريا-الجنوبية-يطور-مكثفات-جديدة-لتخزين-الطاقة-الكهربائية-1071157905.html
فريق بحثي يقوده مصري في كوريا الجنوبية يطور "مكثفات" جديدة لتخزين الطاقة الكهربائية
فريق بحثي يقوده مصري في كوريا الجنوبية يطور "مكثفات" جديدة لتخزين الطاقة الكهربائية
طور فريق بحثي يقوده أحد الباحثين المصريين، في جامعة هانام بكوريا الجنوبية، مكثفات فائقة الكفاءة يمكنها تخزين الطاقة الكهربائية. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T11:29+0000
2022-12-13T11:29+0000
2022-12-13T11:29+0000
علوم
مجتمع
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الدراسة التي نشرت في دورية جورنال أوف إينرجي كيمستري، تعد خطوة على طريق "الجيل التالي من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها عددًا لا نهائي من المرات"، وفقا لفريق الدراسة.وحسب تصريحات نقلها موقع "للعلم" عن قائد الفريق البحثي للدراسة، وهو المصري عماد صبحي، قال: "يعمل المكثف التقليدي على تخزين الشحنات الكهربائية داخل الدائرة الكهربية وتفريغها لأداء وظيفة معينة، أما المُكثِّفات الفائقة فيمكن أن تخزن مجالًا كهربائيًّا أكبر بكثير من المكثفات التقليدية".يشار إلى أن عمر البطاريات يتوقف على دورات محدودة من الشحن والتفريغ، قد تصل إلى 1000 دورة، لكن ومع المكثفات الفائقة يمكن أن تستمر البطاريات إلى ما لا نهاية مع عدد دورات قد يصل إلى مليون دورة.طالع أيضا: فنلندا تبتكر أول بطارية رملية لمواجهة أزمة الطاقة
https://sputnikarabic.ae/20221201/تقرير-يحذر-من-ترك-البطاريات-في-الأجهزة-الكهربائية-الملقاة-بالقمامة-1070744337.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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علوم, مجتمع
فريق بحثي يقوده مصري في كوريا الجنوبية يطور "مكثفات" جديدة لتخزين الطاقة الكهربائية
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طور فريق بحثي يقوده أحد الباحثين المصريين، في جامعة هانام بكوريا الجنوبية، مكثفات فائقة الكفاءة يمكنها تخزين الطاقة الكهربائية.
الدراسة التي
نشرت في دورية جورنال أوف إينرجي كيمستري، تعد خطوة على طريق "الجيل التالي من البطاريات التي يمكن إعادة شحنها عددًا لا نهائي من المرات"، وفقا لفريق الدراسة.
وحسب تصريحات نقلها موقع "للعلم" عن قائد الفريق البحثي
للدراسة، وهو المصري عماد صبحي، قال: "يعمل المكثف التقليدي على تخزين الشحنات الكهربائية داخل الدائرة الكهربية وتفريغها لأداء وظيفة معينة، أما المُكثِّفات الفائقة فيمكن أن تخزن مجالًا كهربائيًّا أكبر بكثير من المكثفات التقليدية".
وأوضح أن المكثف الفائق "يحتوي على إلكتروليت، وهذا يعني أنه يستخدم مبادئ التخزين الكهروستاتيكي، والكهروكيميائي للاحتفاظ بشحنة كهربائية"، و"الإلكتروليت" هو مادة تحتوي على أيونات حرة تمثل وسطًا ناقلًا للكهرباء.
يشار إلى أن عمر البطاريات يتوقف على دورات محدودة من الشحن والتفريغ، قد تصل إلى 1000 دورة، لكن ومع المكثفات الفائقة يمكن أن تستمر البطاريات إلى ما لا نهاية مع عدد دورات قد يصل إلى مليون دورة.