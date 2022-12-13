https://sputnikarabic.ae/20221213/قائد-المنتخب-الفرنسي-يخشى-أجواء-معادية-خلال-مباراة-نصف-النهائي-أمام-المغرب-1071157633.html
قائد المنتخب الفرنسي يخشى "أجواء معادية" خلال مباراة نصف النهائي أمام المغرب
قائد المنتخب الفرنسي يخشى "أجواء معادية" خلال مباراة نصف النهائي أمام المغرب
قال حارس وقائد منتخب فرنسا هوغو لوريس، إن الأجواء الجماهيرية خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام المنتخب المغربي، غدا الأربعاء، ستكون "معادية". 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T11:19+0000
2022-12-13T11:19+0000
2022-12-13T11:19+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وقال لوريس الذي بات اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية مع بلاده (143) خلال مؤتمر صحافي، عشية المواجهة المرتقبة على ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة "إنها مباراة بين فريقين قويين، فريقين موهوبين، وكل منتخب لديه هدفه، وهو التأهل إلى النهائي".وأضاف "لقد تغلبوا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وتأهلوا من دور المجموعات في المركز الأول في مجموعة صعبة للغاية، هذا يخبرك أنهم فريق جيد وسيكونون خصوماً أقوياء".وتابع "إنه نصف النهائي. إنه نجاح للمغرب بأن يكونوا هنا، ولكنهم لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالاً من أجل بلدهم، وكما قلت سابقاً نحن نحضّر للمباراة على أنها نصف نهائي ونصبّ جام تركيزنا عليها كي نضمن ألا نندم في النهاية".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, مجتمع
قائد المنتخب الفرنسي يخشى "أجواء معادية" خلال مباراة نصف النهائي أمام المغرب
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قال حارس وقائد منتخب فرنسا هوغو لوريس، إن الأجواء الجماهيرية خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام المنتخب المغربي، غدا الأربعاء، ستكون "معادية".
وقال لوريس الذي بات اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية مع بلاده (143) خلال مؤتمر صحافي، عشية المواجهة المرتقبة على ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة "إنها مباراة بين فريقين قويين، فريقين موهوبين، وكل منتخب لديه هدفه، وهو التأهل إلى النهائي".
وأضاف "لقد تغلبوا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وتأهلوا من دور المجموعات في المركز الأول في مجموعة صعبة للغاية، هذا يخبرك أنهم فريق جيد وسيكونون خصوماً أقوياء".
"الأجواء ستكون معادية داخل الملعب، غالبية المشجعات والمشجعين سيكونون ضدنا، لكننا جاهزون لأي شيء. علينا أن نظهر أننا على استعداد لرفع المستوى، إلى أن نكون في قمة مستوانا".
هوغو لوريس
حارس مرمى المنتخب الفرنسي
وتابع "إنه نصف النهائي. إنه نجاح للمغرب بأن يكونوا هنا، ولكنهم لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالاً من أجل بلدهم، وكما قلت سابقاً نحن نحضّر للمباراة على أنها نصف نهائي ونصبّ جام تركيزنا عليها كي نضمن ألا نندم في النهاية".