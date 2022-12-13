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Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221213/قائد-المنتخب-الفرنسي-يخشى-أجواء-معادية-خلال-مباراة-نصف-النهائي-أمام-المغرب-1071157633.html
قائد المنتخب الفرنسي يخشى "أجواء معادية" خلال مباراة نصف النهائي أمام المغرب
قائد المنتخب الفرنسي يخشى "أجواء معادية" خلال مباراة نصف النهائي أمام المغرب
قال حارس وقائد منتخب فرنسا هوغو لوريس، إن الأجواء الجماهيرية خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام المنتخب المغربي، غدا الأربعاء، ستكون "معادية". 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T11:19+0000
2022-12-13T11:19+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
مجتمع
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وقال لوريس الذي بات اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية مع بلاده (143) خلال مؤتمر صحافي، عشية المواجهة المرتقبة على ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة "إنها مباراة بين فريقين قويين، فريقين موهوبين، وكل منتخب لديه هدفه، وهو التأهل إلى النهائي".وأضاف "لقد تغلبوا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وتأهلوا من دور المجموعات في المركز الأول في مجموعة صعبة للغاية، هذا يخبرك أنهم فريق جيد وسيكونون خصوماً أقوياء".وتابع "إنه نصف النهائي. إنه نجاح للمغرب بأن يكونوا هنا، ولكنهم لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالاً من أجل بلدهم، وكما قلت سابقاً نحن نحضّر للمباراة على أنها نصف نهائي ونصبّ جام تركيزنا عليها كي نضمن ألا نندم في النهاية".
https://sputnikarabic.ae/20221211/ماكرون-يسافر-إلى-قطر-لحضور-مباراة-فرنسا-والمغرب-في-نصف-نهائي-المونديال-1071082667.html
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رياضة, مجتمع
رياضة, مجتمع

قائد المنتخب الفرنسي يخشى "أجواء معادية" خلال مباراة نصف النهائي أمام المغرب

11:19 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصورلاعب المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان، وبول بوغبا وكيليان مبابي
لاعب المنتخب الفرنسي أنطوان غريزمان، وبول بوغبا وكيليان مبابي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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قال حارس وقائد منتخب فرنسا هوغو لوريس، إن الأجواء الجماهيرية خلال مباراة نصف نهائي كأس العالم أمام المنتخب المغربي، غدا الأربعاء، ستكون "معادية".
وقال لوريس الذي بات اللاعب الأكثر خوضاً للمباريات الدولية مع بلاده (143) خلال مؤتمر صحافي، عشية المواجهة المرتقبة على ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة "إنها مباراة بين فريقين قويين، فريقين موهوبين، وكل منتخب لديه هدفه، وهو التأهل إلى النهائي".
وأضاف "لقد تغلبوا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وتأهلوا من دور المجموعات في المركز الأول في مجموعة صعبة للغاية، هذا يخبرك أنهم فريق جيد وسيكونون خصوماً أقوياء".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش، ورئيس الفيفا جاني إنفانتينيو، خلال مباراة نهائي كأس العالم 2018 في ملعب لوجنيكي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.12.2022
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ماكرون يسافر إلى قطر لحضور مباراة فرنسا والمغرب في نصف نهائي المونديال
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"الأجواء ستكون معادية داخل الملعب، غالبية المشجعات والمشجعين سيكونون ضدنا، لكننا جاهزون لأي شيء. علينا أن نظهر أننا على استعداد لرفع المستوى، إلى أن نكون في قمة مستوانا".
مباراة دور الـ 16 من بطولة يورو 2020 - حارس مرمى الفرنسي هوغو لوريس يصد ضربة جزاء التشيكي ريكاردو رودريغيز، التي انتهت بفوز المنتخب السويسري على الفرنسي في الملعب الوطني في بودابست، المجر 28 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي
هوغو لوريس
حارس مرمى المنتخب الفرنسي
وتابع "إنه نصف النهائي. إنه نجاح للمغرب بأن يكونوا هنا، ولكنهم لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالاً من أجل بلدهم، وكما قلت سابقاً نحن نحضّر للمباراة على أنها نصف نهائي ونصبّ جام تركيزنا عليها كي نضمن ألا نندم في النهاية".
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