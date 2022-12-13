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https://sputnikarabic.ae/20221213/قاموس-كامبردج-يوسع-تعريف-كلمة-امرأة---1071164476.html
قاموس كامبردج يوسع تعريف كلمة "امرأة"
قاموس كامبردج يوسع تعريف كلمة "امرأة"
قام قاموس "كامبردج" بتوسيع تعريف "المرأة" ليشمل البالغين الذين يُعرفون بأنهم نساء حتى لو كانوا من الجنس الآخر عند الولادة. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T13:54+0000
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ويوفر القاموس عدة تعريفات عن المرأة بينها أنها "أنثى بالغة" كما يشير القاموس البريطاني إلى أن تعريف "المرأة" يشير إلى "الشخص البالغ الذي يعيش ويعرف نفسه على أنه امرأة، حتى لو تم تكليفه بجنس مختلف عند الولادة".ويقدم موقع القاموس أمثلة على استخدام كلمة "امرأة" في سياق الأشخاص من الجنس الآخر الذين يعتبرون أنفسهم نساء.
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قاموس كامبردج يوسع تعريف كلمة "امرأة"

13:54 GMT 13.12.2022
© AP Photo / Caleb Jonesقاموس أكسفورد
قاموس أكسفورد - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Caleb Jones
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قام قاموس "كامبردج" بتوسيع تعريف "المرأة" ليشمل البالغين الذين يُعرفون بأنهم نساء حتى لو كانوا من الجنس الآخر عند الولادة.
ويوفر القاموس عدة تعريفات عن المرأة بينها أنها "أنثى بالغة" كما يشير القاموس البريطاني إلى أن تعريف "المرأة" يشير إلى "الشخص البالغ الذي يعيش ويعرف نفسه على أنه امرأة، حتى لو تم تكليفه بجنس مختلف عند الولادة".
ويقدم موقع القاموس أمثلة على استخدام كلمة "امرأة" في سياق الأشخاص من الجنس الآخر الذين يعتبرون أنفسهم نساء.
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