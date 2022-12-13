https://sputnikarabic.ae/20221213/قطر-تحقق-فائضا-بـ30-مليار-ريال-في-موازنة-الربع-الثالث-من-2022-1071156465.html

قطر تحقق فائضا بـ30 مليار ريال في موازنة الربع الثالث من 2022

قطر تحقق فائضا بـ30 مليار ريال في موازنة الربع الثالث من 2022

حققت قطر فائضا قدره 30 مليار ريال قطري، في موازنة الربع الثالث من العام الحالي 2022. 13.12.2022, سبوتنيك عربي

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وأشارت وزارة المالية القطرية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الإيرادات لهذا الربع، الذي يشمل شهور يوليو/ تموز، أغسطس/ آب، سبتمبر/ أيلول، بلغت 81.8 مليار ريال، منها 76.3 مليار ريال إيرادات النفط والغاز، بينما قدرت الإيرادات غير النفطية بـ5.5 مليار ريال، وفقا لوكالة الأنباء القطرية (قنا).ولفتت وكالة (قنا) إلى أن بيانات وزارة المالية القطرية كشفت في وقت سابق، عن تضاعف فائض موازنة قطر في النصف الأول من عام 2022 عدة مرات، ليبلغ 47.3 مليار ريال، مقارنة مع فائض بلغ مستوى 4 مليارات ريال خلال الفترة ذاتها من العام الماضي 2021.وأضافت أنه "وفقا لتلك البيانات، فقد قفزت إيرادات قطاع النفط والغاز بالدولة خلال النصف الأول من 2022، إلى 117.6 مليار ريال، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال في النصف الأول من 2021، وهي زيادة بنسبة 67 بالمائة".وذكرت أن "إجمالي الإيرادات الفعلية المتحققة خلال النصف الأول من 2022 بلغ مستوى 150.7 مليار ريال، والتي توزعت على 85.7 مليار ريال في الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع الأول، منها 33.1 إيرادات غير نفطية، توزعت بواقع 27.5 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام 2022، و5.6 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الحالي".

https://sputnikarabic.ae/20221031/قطر-تسعى-لأن-تصبح-أكبر-تاجر-للغاز-الطبيعي-المسال-في-العالم-1069679735.html

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