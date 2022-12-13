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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/ماكرون-حققنا-نجاحا-جزئيا-في-المفاوضات-المتعلقة-بمحطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-1071156608.html
ماكرون: حققنا نجاحا جزئيا في المفاوضات المتعلقة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
ماكرون: حققنا نجاحا جزئيا في المفاوضات المتعلقة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية
أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجحت بإقناع روسيا على سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T10:38+0000
2022-12-13T10:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال ماكرون خلال مؤتمره دولي حول مساعدة أوكرانيا: "هدفنا هو حماية محطة زابوروجيه والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مستمر بالمفاوضات التي آمل أن تسمح لنا بحماية المحطة بشكل كامل".وتابع ماكرون بالقول: "أعتقد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بهذا الشأن وهدفنا نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة وقد حققنا بالفعل سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة وحاليا تتم مناقشة الجوانب العملية".وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن العمل على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه للطاقة الذرية مستمر.
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ماكرون: حققنا نجاحا جزئيا في المفاوضات المتعلقة بمحطة زابوروجيه للطاقة النووية

10:38 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصوروحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية
وحدة الطاقة الرابعة لمحطة الطاقة النووية زابوروجيه، بعد قصف القوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية نجحت بإقناع روسيا على سحب الأسلحة الثقيلة من المنطقة المجاورة لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية.
وقال ماكرون خلال مؤتمره دولي حول مساعدة أوكرانيا: "هدفنا هو حماية محطة زابوروجيه والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي مستمر بالمفاوضات التي آمل أن تسمح لنا بحماية المحطة بشكل كامل".
وتابع ماكرون بالقول: "أعتقد أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة بهذا الشأن وهدفنا نزع السلاح من المنطقة المحيطة بالمحطة وقد حققنا بالفعل سحب الأسلحة الثقيلة والخفيفة وحاليا تتم مناقشة الجوانب العملية".
وفي وقت سابق، أعلن رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، أن العمل على إنشاء منطقة أمنية حول محطة زابوروجيه للطاقة الذرية مستمر.
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