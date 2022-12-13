https://sputnikarabic.ae/20221213/مبادرة-زراعية-سودانية-مصرية-لزراعة-3-ملايين-فدان-1071169219.html
مبادرة زراعية سودانية مصرية لزراعة 3 ملايين فدان
مبادرة زراعية سودانية مصرية لزراعة 3 ملايين فدان
أعلن اتحاد المصدرين العرب عن تدشين مبادرة للتعاون بين مصر والسودان لزراعة 3 ملايين فدان. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T15:59+0000
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و قال الأمين العام اتحاد المصدرين العرب الدكتور مصعب عبد الحميد راشد إن المبادرة باسم سوداني مصري لزراعة 3 ملايين فدان بالشراكة ما بين الأسر السودانية والمصرية، وستسلم إلى المجلس السيادي خلال جلسات مجلس الوحدة الاقتصادية المنعقد بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".وأوضح راشد بأن "المبادرة تستهدف 50 ألف أسرة سودانية و50 الف أسرة مصرية تمنح كل أسرة 30 فدانا بجانب إنشاء مدن سكنية مختلطة بين السودانيين والمصريين".وأكد راشد أن المبادرة "تحقق مجتمعا عربيا في صورة سوداني مصري يدخل في نطاق تعظيم البنى التحتية الزراعية وزراعة الأراضي الزراعية غير المستغلة"، لافتا إلى أن "المبادرة شملت تأسيس شركة التقانة الزراعية".وشدد الأمين العام لاتحاد المصدري العرب على المبادرة سترى النور ويبدأ العمل فيها بعد موافقة ورد المجلس السيادي.
https://sputnikarabic.ae/20221202/مصري-يفوز-بجائزة-عبد-الحميد-شومان-عن-تطبيقات-الزراعة-دون-تربة-1070771329.html
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مبادرة زراعية سودانية مصرية لزراعة 3 ملايين فدان
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أعلن اتحاد المصدرين العرب عن تدشين مبادرة للتعاون بين مصر والسودان لزراعة 3 ملايين فدان.
و قال الأمين العام اتحاد المصدرين العرب الدكتور مصعب عبد الحميد راشد إن المبادرة باسم سوداني مصري لزراعة 3 ملايين فدان بالشراكة ما بين الأسر السودانية والمصرية، وستسلم إلى المجلس السيادي خلال جلسات مجلس الوحدة الاقتصادية المنعقد بالخرطوم، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"
.
وأوضح راشد بأن "المبادرة تستهدف 50 ألف أسرة سودانية و50 الف أسرة مصرية تمنح كل أسرة 30 فدانا بجانب إنشاء مدن سكنية مختلطة بين السودانيين والمصريين".
وأكد راشد أن المبادرة "تحقق مجتمعا عربيا في صورة سوداني مصري يدخل في نطاق تعظيم البنى التحتية الزراعية وزراعة الأراضي الزراعية غير المستغلة"، لافتا إلى أن "المبادرة شملت تأسيس شركة التقانة الزراعية".
وشدد الأمين العام لاتحاد المصدري العرب على المبادرة سترى النور ويبدأ العمل فيها بعد موافقة ورد المجلس السيادي.