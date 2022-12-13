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https://sputnikarabic.ae/20221213/محلل-سابق-في-الـسي-آي-إيه-زيلينسكي-ممثل-جيد-وسياسي-سيئ-1071173571.html
محلل سابق في الـ"سي آي إيه": زيلينسكي ممثل جيد وسياسي سيئ
محلل سابق في الـ"سي آي إيه": زيلينسكي ممثل جيد وسياسي سيئ
وصف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه ممثل جيد ولكنه سياسي سيئ. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T17:49+0000
2022-12-13T17:49+0000
العالم
فلاديمير زيلينسكي
الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشار ماكغفرن في برنامج "عرض جيمي دور" إلى أن زيلينسكي "كان كوميديا جيدا وممثلا رائعا، وهو الآن يقوم بعمل جيد، في دور دمية أمريكية تقوم بكل ما هو مطلوب منها".وأضاف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: "قريبا سيتعين عليه أن يدرك أن هذا لن يدوم طويلاً".في وقت سابق، قال مقدم برنامج "فوكس نيوز" كانديس أوينز إن زيلينسكي "ممثل قذر" حيث حاول إلقاء اللوم على روسيا في حادث سقوط الصاروخ في بولندا. مشيرا إلى أن "زيلينسكي أراد إشعال حرب العالمية ثالثة عن طريق تضليل الجمهور عمدا".يذكر أن النائب الفرنسي، عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس حزب "انهضي فرنسا" نيكولا دوبون إينيون دعا الشهر الماضي، إلى وقف دعم زيلينسكي لمحاولته إشعال حرب عالمية ثالثة.
https://sputnikarabic.ae/20221119/نائب-فرنسي-يدعو-إلى-وقف-دعم-زيلينسكي-لمحاولته-إشعال-حرب-عالمية-ثالثة-1070324457.html
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العالم, فلاديمير زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, فلاديمير زيلينسكي, الولايات المتحدة الأمريكية

محلل سابق في الـ"سي آي إيه": زيلينسكي ممثل جيد وسياسي سيئ

17:49 GMT 13.12.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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وصف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، راي ماكغفرن، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأنه ممثل جيد ولكنه سياسي سيئ.
وأشار ماكغفرن في برنامج "عرض جيمي دور" إلى أن زيلينسكي "كان كوميديا جيدا وممثلا رائعا، وهو الآن يقوم بعمل جيد، في دور دمية أمريكية تقوم بكل ما هو مطلوب منها".
وأضاف المحلل السابق في وكالة المخابرات المركزية الأمريكية: "قريبا سيتعين عليه أن يدرك أن هذا لن يدوم طويلاً".
في وقت سابق، قال مقدم برنامج "فوكس نيوز" كانديس أوينز إن زيلينسكي "ممثل قذر" حيث حاول إلقاء اللوم على روسيا في حادث سقوط الصاروخ في بولندا. مشيرا إلى أن "زيلينسكي أراد إشعال حرب العالمية ثالثة عن طريق تضليل الجمهور عمدا".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2022
نائب فرنسي يدعو إلى وقف دعم زيلينسكي لمحاولته إشعال حرب عالمية ثالثة
19 نوفمبر, 10:13 GMT
يذكر أن النائب الفرنسي، عضو في الجمعية الوطنية الفرنسية ورئيس حزب "انهضي فرنسا" نيكولا دوبون إينيون دعا الشهر الماضي، إلى وقف دعم زيلينسكي لمحاولته إشعال حرب عالمية ثالثة.
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