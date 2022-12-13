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https://sputnikarabic.ae/20221213/مذكرة-التفاهم-بين-تركيا-والإمارات-في-مجال-الطاقة-تدخل-حيز-التنفيذ-1071153735.html
مذكرة التفاهم بين تركيا والإمارات في مجال الطاقة تدخل حيز التنفيذ
مذكرة التفاهم بين تركيا والإمارات في مجال الطاقة تدخل حيز التنفيذ
دخلت مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة الموقعة بين تركيا والإمارات منذ عام، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T09:29+0000
2022-12-13T09:30+0000
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وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن الجريدة الرسمية في البلاد، نشرت اليوم قرار التصديق على المذكرة، إيذانا ببدء سريانها.وأضافت أن الرئيس التركي صدق على مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في العاصمة أنقرة.وأوضحت أن مذكرة التفاهم تهدف "إلى وضع إطار لتطوير التعاون وحسن النية بين البلدين في مجال الطاقة وتسهيل تبادل المعلومات التقنية والمشورة والمهارات والخبرات".وتشمل المذكرة، مناقشة "الفرص والتحديات في مجال الاستثمار في النفط والغاز واستخراجهما ومعالجتهما ونقلهما".وكان أردوغان وولي عهد أبوظبي آنذاك، الرئيس الحالي للإمارات محمد بن زايد قد وقعا في أنقرة على 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة في 24 نوفمبر 2021، شملت بما في ذلك الاستثمار والصحة والزراعة، بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.ووقتها، وقع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، ونظيره الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
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رجب طيب أردوغان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي
رجب طيب أردوغان, أخبار الإمارات العربية المتحدة اليوم, أخبار تركيا اليوم, العالم العربي

مذكرة التفاهم بين تركيا والإمارات في مجال الطاقة تدخل حيز التنفيذ

09:29 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 09:30 GMT 13.12.2022)
© AP Photo / Jon Gambrellالرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ينظر إلى حرس الشرف في قصر الوطن في أبوظبي، الإمارات، 14 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Jon Gambrell
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دخلت مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة الموقعة بين تركيا والإمارات منذ عام، حيز التنفيذ اليوم الثلاثاء.
وقالت وكالة الأناضول التركية الرسمية إن الجريدة الرسمية في البلاد، نشرت اليوم قرار التصديق على المذكرة، إيذانا ببدء سريانها.
وأضافت أن الرئيس التركي صدق على مذكرة التفاهم المبرمة بين البلدين في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 في العاصمة أنقرة.
وأوضحت أن مذكرة التفاهم تهدف "إلى وضع إطار لتطوير التعاون وحسن النية بين البلدين في مجال الطاقة وتسهيل تبادل المعلومات التقنية والمشورة والمهارات والخبرات".
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وتشمل المذكرة، مناقشة "الفرص والتحديات في مجال الاستثمار في النفط والغاز واستخراجهما ومعالجتهما ونقلهما".
وكان أردوغان وولي عهد أبوظبي آنذاك، الرئيس الحالي للإمارات محمد بن زايد قد وقعا في أنقرة على 10 اتفاقيات في مجالات مختلفة في 24 نوفمبر 2021، شملت بما في ذلك الاستثمار والصحة والزراعة، بجانب النقل والصناعات والتقنيات المتقدمة والعمل المناخي إضافة إلى الثقافة والشباب وغيرها.
ووقتها، وقع وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، ونظيره الإماراتي سهيل بن محمد المزروعي، مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين.
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