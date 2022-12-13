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مصر... احتياطيات منجم "السكري" للذهب تتجاوز 20 مليار دولار
مصر... احتياطيات منجم "السكري" للذهب تتجاوز 20 مليار دولار
أفاد تقرير صادر عن شركة "سنتامين للتعدين" الأسترالية المشغلة لمنجم "السكري" في مصر، اليوم الثلاثاء، بارتفاع احتياطياته بمقدار 1.3 مليون أونصة، لتصل إلى 11.11... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
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وذكر التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، أن قيمة هذه الاحتياطيات تبلغ، بسعر اليوم، نحو 20 مليار دولار، نصفها يذهب إلى الحكومة المصرية بناء على الاتفاقية معها.وأضاف التقرير أن الاحتياطيات زادت للسنة الثانية على التوالي، إذ ارتفعت بنسبة 13% مقارنة ببيانات 2021، التي سجلت 9.8 مليون أونصة.وأشار التقرير إلى قفزة الاحتياطيات الجوفية بالحفرة المفتوحة للتنقيب بمقدار 3 أضعاف منذ عام 2020، وصولاً إلى 1.2 مليون أونصة، لتغطي بذلك النضوب السنوي للمنجم للمرة الأولى منذ 2015.ووفقا للتقرير، تخطط "سنتامين" لحفر مساحة 280 ألف متر مربع العام المقبل، على أن تعلن عن العمر الافتراضي المحدّث للمنجم منتصف 2023، علماً بأن عمر الحفرة المفتوحة يبلغ وفق آخر دراسات 14 عاماً.وكان مجلس الذهب العالمي قد ذكر في تقرير في وقت سابق، أن المركزي المصري كان أكبر مشترٍ عالمي للذهب خلال الربع الأول من العام، إذ استحوذ على 44 طنا من الذهب بقيمة 2.7 مليار دولاريشار إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تراجعت منذ بداية هذا الأسبوع، ليصل سعر الأونصة إلى حدود 1780 دولارا.
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مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أسعار الذهب اليوم
مصر, أخبار مصر الآن, اقتصاد, أسعار الذهب اليوم

مصر... احتياطيات منجم "السكري" للذهب تتجاوز 20 مليار دولار

17:20 GMT 13.12.2022
© AP Photo / Mike Grollسبائك ذهب
سبائك ذهب - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AP Photo / Mike Groll
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أفاد تقرير صادر عن شركة "سنتامين للتعدين" الأسترالية المشغلة لمنجم "السكري" في مصر، اليوم الثلاثاء، بارتفاع احتياطياته بمقدار 1.3 مليون أونصة، لتصل إلى 11.11 مليون أونصة.
وذكر التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للشركة، أن قيمة هذه الاحتياطيات تبلغ، بسعر اليوم، نحو 20 مليار دولار، نصفها يذهب إلى الحكومة المصرية بناء على الاتفاقية معها.
وأضاف التقرير أن الاحتياطيات زادت للسنة الثانية على التوالي، إذ ارتفعت بنسبة 13% مقارنة ببيانات 2021، التي سجلت 9.8 مليون أونصة.
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وأشار التقرير إلى قفزة الاحتياطيات الجوفية بالحفرة المفتوحة للتنقيب بمقدار 3 أضعاف منذ عام 2020، وصولاً إلى 1.2 مليون أونصة، لتغطي بذلك النضوب السنوي للمنجم للمرة الأولى منذ 2015.
ووفقا للتقرير، تخطط "سنتامين" لحفر مساحة 280 ألف متر مربع العام المقبل، على أن تعلن عن العمر الافتراضي المحدّث للمنجم منتصف 2023، علماً بأن عمر الحفرة المفتوحة يبلغ وفق آخر دراسات 14 عاماً.
وكان مجلس الذهب العالمي قد ذكر في تقرير في وقت سابق، أن المركزي المصري كان أكبر مشترٍ عالمي للذهب خلال الربع الأول من العام، إذ استحوذ على 44 طنا من الذهب بقيمة 2.7 مليار دولار
يشار إلى أن أسعار الذهب العالمية قد تراجعت منذ بداية هذا الأسبوع، ليصل سعر الأونصة إلى حدود 1780 دولارا.
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