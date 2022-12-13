https://sputnikarabic.ae/20221213/مصر-تكشف-عن-امتلاكها-مصنعا-للوقود-النووي-وتعلن-نيتها-إنتاج-خام-اليورانيوم-1071172000.html
مصر تكشف عن امتلاكها مصنعا للوقود النووي وتعلن نيتها إنتاج خام اليورانيوم
مصر تكشف عن امتلاكها مصنعا للوقود النووي وتعلن نيتها إنتاج خام اليورانيوم
قال رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية عمرو الحاج، إن بلاده تمتلك مصنعا للوقود النووي، من بين 9 مصانع فقط على مستوى العالم. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T16:54+0000
2022-12-13T16:54+0000
2022-12-13T16:54+0000
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وأوضح الحاج في مقابلة تلفزيونية أن هذا المصنع ينتج الوقود اللازم للمفاعل بدلا من الشراء، حيث تشتري مصر المواد الخام للوقود، بينما يكون التصنيع بالكامل داخل مصر.وقال الحاج إن الدولة المصرية طورت إنتاجها من النظائر المشعة، الذي وصفها بأنها "ملف استراتيجي"، واتخذت خطوات قوية في شأن تصديرها، مشيرا إلى أن "دولة متقدمة في أمريكا اللاتينية -لم يسمها- ستحصل على كميات كبيرة منها، وسيتم الإعلان عنها قريبا".وشدد على أن بلاده تمتلك عددا كبيرا من العلماء "ولكن هناك حاجة إلى الكوادر"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تبخل لتوفير احتياجات هذا الملف.
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سبوتنيك عربي
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي
مصر تكشف عن امتلاكها مصنعا للوقود النووي وتعلن نيتها إنتاج خام اليورانيوم
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قال رئيس هيئة الطاقة الذرية المصرية عمرو الحاج، إن بلاده تمتلك مصنعا للوقود النووي، من بين 9 مصانع فقط على مستوى العالم.
وأوضح الحاج في مقابلة تلفزيونية أن هذا المصنع ينتج الوقود اللازم للمفاعل بدلا من الشراء، حيث تشتري مصر المواد الخام للوقود، بينما يكون التصنيع بالكامل داخل مصر.
وأضاف أن مصر ستبدأ في إنتاج خام اليورانيوم في عام 2024، حيث سيتم تنفيذه بأيد وفكر مصري.
وقال الحاج إن الدولة المصرية طورت إنتاجها من النظائر المشعة، الذي وصفها بأنها "ملف استراتيجي"، واتخذت خطوات قوية في شأن تصديرها، مشيرا إلى أن "دولة متقدمة في أمريكا اللاتينية -لم يسمها- ستحصل على كميات كبيرة منها، وسيتم الإعلان عنها قريبا".
وشدد على أن بلاده تمتلك عددا كبيرا من العلماء "ولكن هناك حاجة إلى الكوادر"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية لا تبخل لتوفير احتياجات هذا الملف.