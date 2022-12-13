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https://sputnikarabic.ae/20221213/ميدفيديف-يوصي-الأوروبيين-بعدم-التحول-إلى-دروع-بشرية-لدى-زيلينسكي-1071158030.html
ميدفيديف يوصي الأوروبيين بعدم التحول إلى دروع بشرية لدى زيلينسكي
ميدفيديف يوصي الأوروبيين بعدم التحول إلى دروع بشرية لدى زيلينسكي
علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على دعوة فلاديمير زيلينسكي لإرسال بعثات الاتحاد الأوروبي إلى البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا بالقول، إن... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T11:36+0000
2022-12-13T11:36+0000
روسيا
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وكتب ميدفيديف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "المهرج الدموي المحجور يطلب من الاتحاد الأوروبي إرسال بعثات إلى مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا ويبدو أنه يريد من الأوروبيين الجلوس هناك كدروع بشرية".وتابع بالقول: "هؤلاء الحمقى ليسوا آسفين، ولكن يبدو أن مدافع القوات المسلحة الأوكرانية لا تكفي بالنسبة له وهناك حاجة لدماء جديدة، ونوصي بشدة الأوروبيين الموثوق بهم هذه المرة بعدم الموافقة على هذا الدور".وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي في وقت سابق خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثات إلى البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا لتحقيق الاستقرار في الوضع و"السيطرة الدولية المناسبة".
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روسيا

ميدفيديف يوصي الأوروبيين بعدم التحول إلى دروع بشرية لدى زيلينسكي

11:36 GMT 13.12.2022
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دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik . Ekaterina Shtukina
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علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، على دعوة فلاديمير زيلينسكي لإرسال بعثات الاتحاد الأوروبي إلى البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا بالقول، إن الأوروبيين يمكن أن يصبحوا درعا بشريا، داعيا إلى عدم أخذ كلام الرئيس زيلينسكي على محمل الجد.
وكتب ميدفيديف على صفحته الخاصة على منصة "تلغرام": "المهرج الدموي المحجور يطلب من الاتحاد الأوروبي إرسال بعثات إلى مرافق البنية التحتية الحيوية في أوكرانيا ويبدو أنه يريد من الأوروبيين الجلوس هناك كدروع بشرية".
وتابع بالقول: "هؤلاء الحمقى ليسوا آسفين، ولكن يبدو أن مدافع القوات المسلحة الأوكرانية لا تكفي بالنسبة له وهناك حاجة لدماء جديدة، ونوصي بشدة الأوروبيين الموثوق بهم هذه المرة بعدم الموافقة على هذا الدور".
وفي وقت سابق، دعا زيلينسكي في وقت سابق خلال مؤتمر الاتحاد الأوروبي إلى إرسال بعثات إلى البنية التحتية الحيوية لأوكرانيا لتحقيق الاستقرار في الوضع و"السيطرة الدولية المناسبة".
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