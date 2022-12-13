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ميسي يطيح بكرواتيا ويصعد بالأرجنتين لنهائي كأس العالم
Мужчины фотографируется у знака ЧМ-2022 по футболу в Катаре - سبوتنيك عربي, 1920
بطولة كأس العالم 2022
تستضيف قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، في الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر 2022. وهذه أول نسخة من كأس العالم تقام في الوطن العربي والثانية التي تقام في آسيا بعد نسخة 2002 التي أُقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. فرنسا هي حاملة اللقب، بعد فوزها على كرواتيا 4–2 في كأس العالم 2018 في روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221213/ميسي-يقهر-كراوتيا-ويصعد-بالأرجنتين-لنهائي-كأس-العالم--1071177050.html
ميسي يطيح بكرواتيا ويصعد بالأرجنتين لنهائي كأس العالم
ميسي يطيح بكرواتيا ويصعد بالأرجنتين لنهائي كأس العالم
حقق المنتخب الأرجنتيني، المرشح بقوة لتحقيق كأس العالم 2022، مساء الثلاثاء، فوزا عريضا على خصمه الكرواتي، بنتيجة 3-0 في موقعة نصف نهائي البطولة، على استاد لوسيل... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T20:52+0000
2022-12-13T21:03+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
ليونيل ميسي
منوعات
مجتمع
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وسجل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هدف "التانغو" الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.وضاعف جوليان ألفاريز النتيجة للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 39 ثم أحرز الهدف الثاني له والثالث للأرجنتين في الدقيقة 69 بعد مراوغة وأسيست ماركة ليونيل ميسي.جاءت المباراة حماسية ومثيرة من الفريقين ولكن مهارة ميسي صنعت الفارق ليحسم الفوز وبطاقة التأهل للنهائي.وبهذا الفوز، تتأهل الأرجنتين للمباراة النهائية لكأس العالم 2022 وينتظر ميسي ورفاقه الفائز من مباراة المغرب وفرنسا والتي من المقرر أن تقام غدا الأربعاء.يشار إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".
https://sputnikarabic.ae/20221209/مشجعات-من-الأرجنتين-يرتدين-عباءات-خلال-مسيرة-في-قطر-1071021040.html
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رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع
رياضة, ليونيل ميسي, منوعات, مجتمع

ميسي يطيح بكرواتيا ويصعد بالأرجنتين لنهائي كأس العالم

20:52 GMT 13.12.2022 (تم التحديث: 21:03 GMT 13.12.2022)
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEVليونيل ميسي
ليونيل ميسي - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / KIRILL KUDRYAVTSEV
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حقق المنتخب الأرجنتيني، المرشح بقوة لتحقيق كأس العالم 2022، مساء الثلاثاء، فوزا عريضا على خصمه الكرواتي، بنتيجة 3-0 في موقعة نصف نهائي البطولة، على استاد لوسيل في قطر.
وسجل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي هدف "التانغو" الأول في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.
وضاعف جوليان ألفاريز النتيجة للمنتخب الأرجنتيني في الدقيقة 39 ثم أحرز الهدف الثاني له والثالث للأرجنتين في الدقيقة 69 بعد مراوغة وأسيست ماركة ليونيل ميسي.
جاءت المباراة حماسية ومثيرة من الفريقين ولكن مهارة ميسي صنعت الفارق ليحسم الفوز وبطاقة التأهل للنهائي.
المشجعون يشاهدون مباراة في مرحلة المجموعات في كأس العالم بين الولايات المتحدة وويلز في منطقة المشجعين. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.12.2022
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وبهذا الفوز، تتأهل الأرجنتين للمباراة النهائية لكأس العالم 2022 وينتظر ميسي ورفاقه الفائز من مباراة المغرب وفرنسا والتي من المقرر أن تقام غدا الأربعاء.
يشار إلى أن المباراة النهائية ستقام يوم الأحد الموافق 18 ديسمبر الجاري في الساعة 17:00 بتوقيت غرينتش ليسدل الستار على أول مونديال يقام في العالم العربي "قطر 2022".
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