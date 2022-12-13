https://sputnikarabic.ae/20221213/نائب-المستشار-النمساوي-السابق-اعترافات-ميركل-تشكل-تهديدا-لمصداقية-السياسيين-الأوروبيين---1071153163.html

نائب المستشار النمساوي السابق: اعترافات ميركل تشكل تهديدا لمصداقية السياسيين الأوروبيين

نائب المستشار النمساوي السابق: اعترافات ميركل تشكل تهديدا لمصداقية السياسيين الأوروبيين

وصف نائب المستشار النمساوي السابق هاينز كريستيان ستراش، تصريحات المستشارة الألمانية السابقة، أنغلا ميركل، حول اتفاقيات مينسك بالعبثية معتبرا أن هذه التصريحات... 13.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-13T09:18+0000

2022-12-13T09:18+0000

2022-12-13T09:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وعلق ستراش على تصريحات ميركل التي قالت فيها إن اتفاقيات مينسك كان الهدف منها "منح كييف الوقت لتعزيز قدراتها العسكرية"، حيث اعتبر ستراش أن اعتراف ميركل "بعبثية اتفاقيات مينسك قوض من مصداقية كلام السياسيين الأوروبيين".يذكر أنه، في وقت سابق، قالت المستشارة الألمانية السابقة أنغيلا ميركل في مقابلة مع صحيفة "دي تسايت" إن الغرض من اتفاقيات مينسك هو محاولة منح أوكرانيا وقتا لتقويتها عسكريا. وأشارت السياسية الألمانية، إلى أن "الجميع كان يفهم أن المشكلة لم تحل وأن الصراع مجمّد". كما أعربت عن رأيها بأنه "في عام 2014 لم يتمكن الناتو من تزويد كييف بالأسلحة إلى الحد الذي يفعله الحلف الآن".وجاء في المقال الذي نشرته الصحيفة الصينية: "من تقويض اتفاقيات مينسك إلى إشعال الصراع الحالي بين موسكو وكييف، يحاول الغرب في كل هذا بشكل علني أو خفي احتواء دولة يعتبرها خصما ولم يعتبرها شريكا في الحوار".يذكر أن اتفاقيات مينسك لتسوية الوضع شرقي أوكرانيا، والموقعة في عام 2015، نصت على وقف إطلاق النار وسحب الأسلحة الثقيلة من خط التماس، بالإضافة إلى ضرورة إجراء إصلاح دستوري، والتي كان من العناصر الأساسية فيها اللامركزية واعتماد قانون بشأن الوضع الخاص لمناطق دونيتسك ولوغانسك. لكن كييف لم تنفذ هذه الخطة أبدًا.

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