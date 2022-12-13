https://sputnikarabic.ae/20221213/هدية-مميزة-من-شابة-فلسطينية-إلى-حارس-المنتخب-المغربي-فيديو--1071159653.html
هدية مميزة من شابة فلسطينية إلى حارس المنتخب المغربي... فيديو
هدية مميزة من شابة فلسطينية إلى حارس المنتخب المغربي... فيديو
قدمت شابة فلسطينية هدية مميزة إلى حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي تميز أداؤه بشكل كبير خلال لقاء منتخب بلاده ضد المنتخب البرتغالي. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T12:17+0000
2022-12-13T12:17+0000
2022-12-13T12:17+0000
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مجتمع
رياضة
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وقامت الفنانة التشكيلية الفلسطينية سارة عودة، برسم الحارس المغربي مستخدمة إحدى أشهر الأطعمة المعروفة في بلاد الشام، حيث رسمت وجه الحارس المغربي مستخدمة الزعتر والزيت.وشاركت الفنانة الفلسطينية مقطع فيديو على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيامها برسم وجه الحارس المغربي، معلقة على الفيديو بعبارة: وبحسب موقع "imlebanon" فقد تصدر الفيديو منصات التواصل الاجتماعي العربية وحظي بالكثير من المشاركات في العالم العربي على خلفية الإنجاز المغربي الكبير في بطولة كأس العالم في قطر 2022.اقرأ أيضا: قائد المنتخب الفرنسي يخشى "أجواء معادية" خلال مباراة نصف النهائي أمام المغربيذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم كان قد تغلب، السبت الماضي، على نظيره البرتغالي بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.اقرأ أيضا: بيبي تعرض لكسر بيده في لقاء المغرب
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, مجتمع, رياضة
نادي الفيديو, مجتمع, رياضة
هدية مميزة من شابة فلسطينية إلى حارس المنتخب المغربي... فيديو
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قدمت شابة فلسطينية هدية مميزة إلى حارس المنتخب المغربي ياسين بونو، الذي تميز أداؤه بشكل كبير خلال لقاء منتخب بلاده ضد المنتخب البرتغالي.
وقامت الفنانة التشكيلية الفلسطينية سارة عودة، برسم الحارس المغربي مستخدمة إحدى أشهر الأطعمة المعروفة في بلاد الشام، حيث رسمت وجه الحارس المغربي مستخدمة الزعتر والزيت.
وشاركت الفنانة الفلسطينية مقطع فيديو على صفحاتها في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر قيامها برسم وجه الحارس المغربي، معلقة على الفيديو بعبارة:
"رسمتي للحارس الأسطورة بونو بالزعتر وزيت الزيتون الفلسطيني على الخبز العربي.. بمناسبة تأهل المغرب للربع النهائي في كأس العالم ودخول التاريخ".
وبحسب موقع "imlebanon" فقد تصدر
الفيديو منصات التواصل الاجتماعي العربية وحظي بالكثير من المشاركات في العالم العربي على خلفية الإنجاز المغربي الكبير في بطولة كأس العالم في قطر 2022.
يذكر أن المنتخب المغربي لكرة القدم كان قد تغلب، السبت الماضي، على نظيره البرتغالي بهدف نظيف ليتأهل إلى نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، للمرة الأولى في تاريخ المنتخبات العربية والقارة الأفريقية.