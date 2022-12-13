واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لإرسال صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا
© AFP 2022 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
© AFP 2022 / SVEN NACKSTRAND
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خططها لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية من طراز "باتريوت".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم "تضع إدارة بايدن اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا".
وأضاف المسؤولون أنه "من المرجح الإعلان عن ذلك في أقرب وقت هذا الأسبوع".
وأوضحوا أن "خطة البنتاغون لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها الذي من المتوقع أن يوافق عليها".
وأشار المسؤولون إلى أنه "بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن تشحن صواريخ باتريوت على وجه السرعة في الأيام المقبلة".
وأوضحوا أن "خطة البنتاغون لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها الذي من المتوقع أن يوافق عليها".
وأشار المسؤولون إلى أنه "بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن تشحن صواريخ باتريوت على وجه السرعة في الأيام المقبلة".
ووفقا للمسؤولين، سيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في ألمانيا.
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.
فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.