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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221213/واشنطن-تضع-اللمسات-الأخيرة-لإرسال-صواريخ-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1071174044.html
واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لإرسال صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا
واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لإرسال صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خططها لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية من طراز "باتريوت". 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T19:09+0000
2022-12-13T19:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم "تضع إدارة بايدن اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا".وأضاف المسؤولون أنه "من المرجح الإعلان عن ذلك في أقرب وقت هذا الأسبوع".وأوضحوا أن "خطة البنتاغون لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها الذي من المتوقع أن يوافق عليها".وأشار المسؤولون إلى أنه "بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن تشحن صواريخ باتريوت على وجه السرعة في الأيام المقبلة".ووفقا للمسؤولين، سيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في ألمانيا.وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
https://sputnikarabic.ae/20221210/صحيفة-البنتاغون-أعطى-الضوء-الأخضر-لأوكرانيا-لمهاجمة-أهداف-داخل-روسيا-1071041967.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار أوكرانيا, البنتاغون الأمريكي, العالم, أخبار العالم الآن, رصد عسكري

واشنطن تضع اللمسات الأخيرة لإرسال صواريخ "باتريوت" إلى أوكرانيا

19:09 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / SVEN NACKSTRANDصواريخ باتريوت
صواريخ باتريوت - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / SVEN NACKSTRAND
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كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خططها لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية من طراز "باتريوت".
ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم "تضع إدارة بايدن اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا".
وأضاف المسؤولون أنه "من المرجح الإعلان عن ذلك في أقرب وقت هذا الأسبوع".

وأوضحوا أن "خطة البنتاغون لا تزال بحاجة إلى موافقة وزير الدفاع لويد أوستن قبل إرسالها إلى الرئيس جو بايدن للتوقيع عليها الذي من المتوقع أن يوافق عليها".

وأشار المسؤولون إلى أنه "بمجرد الانتهاء من الخطط، من المتوقع أن تشحن صواريخ باتريوت على وجه السرعة في الأيام المقبلة".
ووفقا للمسؤولين، سيتم تدريب الأوكرانيين على استخدامها في قاعدة للجيش الأمريكي في ألمانيا.
البنتاغون - سبوتنيك عربي, 1920, 10.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: البنتاغون أعطى الضوء الأخضر لأوكرانيا لمهاجمة أهداف داخل روسيا
10 ديسمبر, 07:18 GMT
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
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Танк Т-80 НМ ЛНР выезжает на боевое задание в Донецкой области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة17:35 GMT
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