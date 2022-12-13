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https://sputnikarabic.ae/20221213/واشنطن-على-علم-بالتقارير-حول-مقتل-مواطن-أمريكي-في-أوكرانيا-لكن-لا-يمكنها-تأكيد-المعلومات-1071146285.html
واشنطن على علم بالتقارير حول مقتل مواطن أمريكي في أوكرانيا لكن لا يمكنها تأكيد المعلومات
واشنطن على علم بالتقارير حول مقتل مواطن أمريكي في أوكرانيا لكن لا يمكنها تأكيد المعلومات
قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل مواطن أمريكي آخر وهو يقاتل في أوكرانيا ولكنه لا يستطيع تأكيد... 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T00:15+0000
2022-12-13T00:15+0000
أخبار أوكرانيا
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واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس خلال مؤتمر صحفي "لقد رأيت تلك التقارير. ما سأقوله هو أن تلك التقارير غير مؤكدة. دون الخوض في التفاصيل، لاحظنا من قبل نشر المعلومات المضللة والمعلومات المضللة في سياق هذا الصراع".وقالت النائبة السابقة في البرلمان الأوكراني، فاليريا زاروزكو، إن ريبيكا ماتسيروفسكي من نوكسفيل، بولاية تينيسي الأمريكية توفيت في باخموت وهي تعمل كمسعفة للقوات الأوكرانية.وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير في وقت سابق من يوم الاثنين إن القتال حول باخموت اشتد مع تحقيق القوات الروسية مكاسب تدريجية في المنطقة.وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الولايات-المتحدة-تواصل-مراجعة-تواجدها-العسكري-في-أوكرانيا--1071146124.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

واشنطن على علم بالتقارير حول مقتل مواطن أمريكي في أوكرانيا لكن لا يمكنها تأكيد المعلومات

00:15 GMT 13.12.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMMالمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© AFP 2022 / NICHOLAS KAMM
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قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، إنه على علم بالتقارير التي تفيد بمقتل مواطن أمريكي آخر وهو يقاتل في أوكرانيا ولكنه لا يستطيع تأكيد المعلومات.
واشنطن - سبوتنيك. وقال برايس خلال مؤتمر صحفي "لقد رأيت تلك التقارير. ما سأقوله هو أن تلك التقارير غير مؤكدة. دون الخوض في التفاصيل، لاحظنا من قبل نشر المعلومات المضللة والمعلومات المضللة في سياق هذا الصراع".
جنود من الجيش الأوكراني، الذين استسلموا للجيش الروسي، في لوغانسك، 25 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
الولايات المتحدة تواصل مراجعة تواجدها العسكري في أوكرانيا
أمس, 23:39 GMT
وقالت النائبة السابقة في البرلمان الأوكراني، فاليريا زاروزكو، إن ريبيكا ماتسيروفسكي من نوكسفيل، بولاية تينيسي الأمريكية توفيت في باخموت وهي تعمل كمسعفة للقوات الأوكرانية.
وقال مسؤول عسكري أمريكي كبير في وقت سابق من يوم الاثنين إن القتال حول باخموت اشتد مع تحقيق القوات الروسية مكاسب تدريجية في المنطقة.
وتلقت أوكرانيا مساعدات مالية وعسكرية من الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا ودول أوروبية أخرى، تقدر بالمليارات، منذ بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، في 24 فبراير/ شباط الماضي.
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 20:43 GMT
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