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https://sputnikarabic.ae/20221213/وزارة-الدفاع-البيلاروسية-تعلن-عن-اختبار-الجهوزية-القتالية-المفاجئ-لقواتها-بأمر-من-رئيس-البلاد-1071151615.html
وزارة الدفاع البيلاروسية تعلن عن اختبار الجهوزية القتالية المفاجئ لقواتها بأمر من رئيس البلاد
وزارة الدفاع البيلاروسية تعلن عن اختبار الجهوزية القتالية المفاجئ لقواتها بأمر من رئيس البلاد
أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، بدء اختبار الجاهزية القتالية بشكل مفاجئ لقوات البلاد، بأمر من الرئيس. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T08:41+0000
2022-12-13T08:41+0000
العالم
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وجاء في بيان الوزارة: "بناء على أوامر رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس، وتحت إشراف الأمانة العامة لمجلس الأمن في البلاد، بدأ اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية".وأضاف بيان الوزارة "خلال هذه الفترة من المقرر نقل المعدات والعسكريين، وتقييد حركة المواطنين (النقل) مؤقتًا، على طول بعض الطرق العامة والمناطق المعنية".وفي وقت سابق، قامت السلطات الأمنية في البلاد بالتحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد عبر إطلاق عملية عسكرية منظمة.
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العالم
العالم

وزارة الدفاع البيلاروسية تعلن عن اختبار الجهوزية القتالية المفاجئ لقواتها بأمر من رئيس البلاد

08:41 GMT 13.12.2022
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات "الأخوة الدائمة 2020"، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل "لوسفيدو" بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020
تدريبات الأخوة الدائمة 2020، في إطار التدريبات العسكرية لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، في حقل لوسفيدو بالقرب من مدينة فيتيبسك، قوات الجيش البيلاروسي، بيلاروسيا 16 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
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أعلنت وزارة الدفاع البيلاروسية، اليوم الثلاثاء، بدء اختبار الجاهزية القتالية بشكل مفاجئ لقوات البلاد، بأمر من الرئيس.
وجاء في بيان الوزارة: "بناء على أوامر رئيس الجمهورية، القائد العام للقوات المسلحة لجمهورية بيلاروس، وتحت إشراف الأمانة العامة لمجلس الأمن في البلاد، بدأ اختبار مفاجئ للجاهزية القتالية".

وأضاف بيان الوزارة "خلال هذه الفترة من المقرر نقل المعدات والعسكريين، وتقييد حركة المواطنين (النقل) مؤقتًا، على طول بعض الطرق العامة والمناطق المعنية".
وفي وقت سابق، قامت السلطات الأمنية في البلاد بالتحقق من نظام الرد على الأعمال الإرهابية في البلاد عبر إطلاق عملية عسكرية منظمة.
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