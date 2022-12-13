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https://sputnikarabic.ae/20221213/6890-حادث-سير-بالعراق-منذ-بداية-2022-1071149473.html
6890 حادث سير بالعراق منذ بداية 2022
6890 حادث سير بالعراق منذ بداية 2022
كشف مسؤول عراقي أن عدد حوادث السير التي شهدتها بلاده منذ مطلع عام 2022 وصل إلى 6890 حادث. 13.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-13T07:34+0000
2022-12-13T07:34+0000
العراق
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جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي لشبكة رووداو الاعلامية.وقال القيسي: "منذ الأول من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي ولغاية الأول من كانون الأول الجاري (ديسمبر)، بلغت أعداد حوادث السير في البلاد 6890 حادثا".وأشار إلى أن "حوادث السير تكون على أربعة أنواع، وهي الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المركبة".ورغم تصويت البرلمان العراقي على قانون المرور الجديد في مايو/آيار 2019 والذي نص على مضاعفة الغرامات على السائقين غير الملتزمين بتعليمات المرور إلا أنه لم يحد من الحوادث.ولم يوضح القيسي عدد الضحايا التي خلفتها حوادث السير خلال العام الأخير، في بلد يقع في صدارة دول العالم من حيث ضحايا حوادث الطرق.وشهد العراق خلال العام الماضي 2021، ما يزيد عن 10 آلاف حادث سير خلف 4863 قتيلا، بحسب أرقام رسمية.وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية في بيان إن "عدد حوادث المرور المسجلة لعام 2021 بلغت 10659 حادثا منها 2709 حوادث مميتة وبنسبة 25.4%، و7950 حادثا غير مميت وبنسبة 74.6% للمحافظات عدا إقليم كردستان، مقابل 8186 حادثا في سنة 2020 وبارتفاع بلغت نسبته 30.2%".من جانبه، قال مدير دائرة العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة فاضل الربيعي أن عدد المتوفين كمعدل يومي جراء حوادث السير في العراق وصل إلى 13 شخصا خلال العام الماضي.وتصدرت العاصمة بغداد المحافظات من حيث عدد الحوادث تليها محافظة بابل وسط البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20220719/الصحة-العراقية-بلدنا-يتصدر-دول-العالم-في-حوادث-الطرق-1065307816.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

6890 حادث سير بالعراق منذ بداية 2022

07:34 GMT 13.12.2022
© Sputnikمستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019
مستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
© Sputnik
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كشف مسؤول عراقي أن عدد حوادث السير التي شهدتها بلاده منذ مطلع عام 2022 وصل إلى 6890 حادث.
جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم مديرية المرور العامة العميد زياد القيسي لشبكة رووداو الاعلامية.
وقال القيسي: "منذ الأول من شهر كانون الثاني (يناير) الماضي ولغاية الأول من كانون الأول الجاري (ديسمبر)، بلغت أعداد حوادث السير في البلاد 6890 حادثا".
وأشار إلى أن "حوادث السير تكون على أربعة أنواع، وهي الدهس والاصطدام والانقلاب والحوادث المركبة".
ورغم تصويت البرلمان العراقي على قانون المرور الجديد في مايو/آيار 2019 والذي نص على مضاعفة الغرامات على السائقين غير الملتزمين بتعليمات المرور إلا أنه لم يحد من الحوادث.
مستشفى الجملة العصبية، العراق أكتوبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.07.2022
الصحة العراقية: بلدنا يتصدر دول العالم في حوادث الطرق
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ولم يوضح القيسي عدد الضحايا التي خلفتها حوادث السير خلال العام الأخير، في بلد يقع في صدارة دول العالم من حيث ضحايا حوادث الطرق.
وشهد العراق خلال العام الماضي 2021، ما يزيد عن 10 آلاف حادث سير خلف 4863 قتيلا، بحسب أرقام رسمية.
وقال الجهاز المركزي للإحصاء التابع لوزارة التخطيط العراقية في بيان إن "عدد حوادث المرور المسجلة لعام 2021 بلغت 10659 حادثا منها 2709 حوادث مميتة وبنسبة 25.4%، و7950 حادثا غير مميت وبنسبة 74.6% للمحافظات عدا إقليم كردستان، مقابل 8186 حادثا في سنة 2020 وبارتفاع بلغت نسبته 30.2%".
من جانبه، قال مدير دائرة العمليات والخدمات الطبية الطارئة في الوزارة فاضل الربيعي أن عدد المتوفين كمعدل يومي جراء حوادث السير في العراق وصل إلى 13 شخصا خلال العام الماضي.
وتصدرت العاصمة بغداد المحافظات من حيث عدد الحوادث تليها محافظة بابل وسط البلاد.
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