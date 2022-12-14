آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ35 في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradatالاف الفلسطينيين يحيون ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ 35 في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
شارك الاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في المهرجان المركزي الذي أقامته حركة "حماس"، في الذكرى الـ35 لانطلاقتها، وتحت عنوان "آتون بطوفان هادر" انطلق المهرجان، ووضعت في منصة الساحة جدارية كبيرة عليها صورة للمسجد الأقصى، وأعلام الدول العربية والإسلامية.
وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "هذه الجماهير الغفيرة التي حضرت المهرجان تمثل استفتاءً على المقاومة الفلسطينية ، فحماس بعد 35 عاماً تتربع على مشروع المقاومة وتقود الجماهير الفلسطينية نحو طوفان هادر الى أراضينا وبلادنا، وما أعلام الدول العربية والإسلامية الموضوعة على لوحة حماس في المهرجان الا تأكيد على أنَّ القضية الفلسطينية هي البوصلة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأس أولوياتهما".
وشارك في الاحتفال قادة حركة "حماس" في غزة، وعلى رأسهم رئيس مكتبها السياسي، إسماعيل هنية، وقائدها في قطاع غزة، يحيى السنوار، وعدد من قادة الفصائل الفلسطينية، وافتتحت المهرجان فرقة من كتائب "عز الدين القسام" بعرض عسكري، شارك فيه العشرات من المقاتلين المسلحين بأنواع متعددة من الأسلحة، وفرق الإنشاد، والكشافة، التي أدت عروضاً مختلفة.
© Sputnik . Ajwad Jradatالاف الفلسطينيين يحيون ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ 35 في قطاع غزة
الاف الفلسطينيين يحيون ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ 35 في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
وأصدرت الحركة بياناً في ذكرى انطلاقتها أكدت فيه أنَّ "فلسطين من بحرها إلى نهرها هي الارض التاريخية للشعب الفلسطيني، وستمضي الحركة على خط التمسّك بها كاملة، وبحقّ الشعب الفلسطيني المشروع في الدّفاع عنها وتحريرها بكل الوسائل، وفي مقدّمتها المقاومة المسلّحة، خياراً استراتيجياً حتى ردع الاحتلال وزواله عنها".
بناء شراكة وطنية حقيقية وجادة قائمة على برنامج نضالي موحّد، هي السبيل القادر على مواجهة الاحتلال الإسرائيلي، ولن يتأتى ذلك إلاّ بالمُضي في تنفيذ إعلان الجزائر وما سبقه من وثائق سياسية وتفاهمات، تفضي إلى إعادة ترتيب البيت الفلسطيني، على أسس وطنية.
وقال القيادي في حركة حماس سهيل الهندي لـ"سبوتنيك": "في هذا المهرجان نوصل رسالة نارية ثورية للاحتلال، بأن حركة حماس ستتصدى لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ونقول لجماهير شعبنا نحن مستمرون بخطى ثابتة ويقين بالنصر وإيمان بالتحرير، على الرّغم من التضييق والعدوان والظلم والحصار".
© Sputnik . Ajwad Jradatالاف الفلسطينيين يحيون ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ 35 في قطاع غزة
الاف الفلسطينيين يحيون ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ 35 في قطاع غزة
© Sputnik . Ajwad Jradat
يذكر أَنَّ حركة "حماس" انطلقت في الـ 6 من ديسمبر/ كانون الأول عام 1987، ويعتبر الشيخ الراحل أحمد ياسين مؤسسها وقائدها الروحي، ويعتقد الكثيرون أنها انبثقت عن حركة "الإخوان المسلمين"، وأنها فرع الإخوان في فلسطين، الأمر الذي تنفيه حركة "حماس"، وتؤكد أنها حركة إسلامية وطنية فلسطينية، وتعتبر كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة.