https://sputnikarabic.ae/20221214/آلاف-الفلسطينيين-يحيون-ذكرى-انطلاقة-حركة-حماس-الـ35-في-قطاع-غزة-1071202087.html

آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ35 في قطاع غزة

آلاف الفلسطينيين يحيون ذكرى انطلاقة حركة "حماس" الـ35 في قطاع غزة

شارك الاف من الفلسطينيين في قطاع غزة في المهرجان المركزي الذي أقامته حركة "حماس"، في الذكرى الـ35 لانطلاقتها، وتحت عنوان "آتون بطوفان هادر" انطلق المهرجان،... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T16:25+0000

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وقال المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع لوكالة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "هذه الجماهير الغفيرة التي حضرت المهرجان تمثل استفتاءً على المقاومة الفلسطينية ، فحماس بعد 35 عاماً تتربع على مشروع المقاومة وتقود الجماهير الفلسطينية نحو طوفان هادر الى أراضينا وبلادنا، وما أعلام الدول العربية والإسلامية الموضوعة على لوحة حماس في المهرجان الا تأكيد على أنَّ القضية الفلسطينية هي البوصلة للأمتين العربية والإسلامية، وعلى رأس أولوياتهما".وأصدرت الحركة بياناً في ذكرى انطلاقتها أكدت فيه أنَّ "فلسطين من بحرها إلى نهرها هي الارض التاريخية للشعب الفلسطيني، وستمضي الحركة على خط التمسّك بها كاملة، وبحقّ الشعب الفلسطيني المشروع في الدّفاع عنها وتحريرها بكل الوسائل، وفي مقدّمتها المقاومة المسلّحة، خياراً استراتيجياً حتى ردع الاحتلال وزواله عنها".وقال القيادي في حركة حماس سهيل الهندي لـ"سبوتنيك": "في هذا المهرجان نوصل رسالة نارية ثورية للاحتلال، بأن حركة حماس ستتصدى لجرائمه بحق الشعب الفلسطيني، ونقول لجماهير شعبنا نحن مستمرون بخطى ثابتة ويقين بالنصر وإيمان بالتحرير، على الرّغم من التضييق والعدوان والظلم والحصار".يذكر أَنَّ حركة "حماس" انطلقت في الـ 6 من ديسمبر/ كانون الأول عام 1987، ويعتبر الشيخ الراحل أحمد ياسين مؤسسها وقائدها الروحي، ويعتقد الكثيرون أنها انبثقت عن حركة "الإخوان المسلمين"، وأنها فرع الإخوان في فلسطين، الأمر الذي تنفيه حركة "حماس"، وتؤكد أنها حركة إسلامية وطنية فلسطينية، وتعتبر كتائب "عز الدين القسام" الجناح العسكري للحركة.

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