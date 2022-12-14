https://sputnikarabic.ae/20221214/أقدم-سروال-جينز-في-العالم-يباع-بسعر-خيالي-1071186831.html
"أقدم سروال جينز في العالم" يباع بسعر خيالي
"أقدم سروال جينز في العالم" يباع بسعر خيالي
بيع سروال جينز قديم وصف بأنه "أقدم سروال جينز معروف في العالم" مقابل 114 ألف دولار في مزاد. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T10:37+0000
2022-12-14T10:37+0000
2022-12-14T10:37+0000
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مجتمع
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وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" فقد بيع السروال الذي تم العثور عليه في حطام سفينة غارقة تعود لعام 1857 قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية، مع 270 قطعة أثرية تعود لعصر حمى الذهب بيعت بحوالي مليون دولار في رينو، مطلع هذا الشهر، وفقاً لشركة Holabird Western Americana Collections.السروال الأبيض المزود بخمسة أزرار تسبب بخلاف حول إمكانية وجود علاقة مع "أبو الجينز العصري"، ليفي شتراوس، الذي صنع أول سروال في عام 1873.وقال دوايت مانلي، الشريك الإداري لمجموعة California Gold Marketing Group، التي تمتلك القطع الأثرية وتعرضها في المزاد: "هذا الجينز الخاص بعمال المناجم مثل أول علم على القمر، لحظة تاريخية".وأضاف مانلي: "هذا السروال هو الوحيد المعروف الذي يعود لعصر حمى الذهب. ولا يوجد مثيل له في أي مجموعة في العالم".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات, مجتمع
"أقدم سروال جينز في العالم" يباع بسعر خيالي
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بيع سروال جينز قديم وصف بأنه "أقدم سروال جينز معروف في العالم" مقابل 114 ألف دولار في مزاد.
وبحسب ما نشرت صحيفة "ذا غارديان" فقد بيع السروال الذي تم العثور عليه في حطام سفينة غارقة تعود لعام 1857 قبالة ساحل ولاية كارولينا الشمالية، مع 270 قطعة أثرية تعود لعصر حمى الذهب بيعت بحوالي مليون دولار في رينو، مطلع هذا الشهر، وفقاً لشركة Holabird Western Americana Collections.
السروال الأبيض المزود بخمسة أزرار تسبب بخلاف حول إمكانية وجود علاقة مع "أبو الجينز العصري"، ليفي شتراوس، الذي صنع أول سروال في عام 1873.
وقال دوايت مانلي، الشريك الإداري لمجموعة California Gold Marketing Group، التي تمتلك القطع الأثرية وتعرضها في المزاد: "هذا الجينز الخاص بعمال المناجم مثل أول علم على القمر، لحظة تاريخية".
وأضاف مانلي: "هذا السروال هو الوحيد المعروف الذي يعود لعصر حمى الذهب. ولا يوجد مثيل له في أي مجموعة في العالم".