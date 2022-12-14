https://sputnikarabic.ae/20221214/أنا-فرنسي-وجواز-سفري-فرنسي-رينارد-يدعم-المغرب-على-حساب-بلده-1071191073.html
"أنا فرنسي وجواز سفري فرنسي"... رينارد يدعم المغرب على حساب بلده
"أنا فرنسي وجواز سفري فرنسي"... رينارد يدعم المغرب على حساب بلده
أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الأسبق لمنتخب المغرب والحالي للمنتخب السعودي، دعمه للفريق الأفريقي خلال مواجهة منتخب فرنسا. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T12:26+0000
2022-12-14T12:26+0000
2022-12-14T12:26+0000
بطولة كأس العالم 2022
رياضة
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هذا ويلتقي المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي اليوم لتحديد هوية المنتخب الذي سيواجه الأرجنتين في نهائي كأس العالم.وأعلن رينارد في لقاء صحفي أنه عاش مغامرة رائعة مع لاعبي المنتخب المغربي وأنهم حصلواعلى مكافأة استثنائية نتيجة شغفهم بكرة القدم.هذا وكان الفني الفرنسي بطل إفريقيا مرتين حاضرا أيضا خلال فوز المغرب على البرتغال في ربع النهائي وكان قد قاده خلال مونديال روسيا السابق 2018.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة
"أنا فرنسي وجواز سفري فرنسي"... رينارد يدعم المغرب على حساب بلده
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أعلن الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني الأسبق لمنتخب المغرب والحالي للمنتخب السعودي، دعمه للفريق الأفريقي خلال مواجهة منتخب فرنسا.
هذا ويلتقي المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي اليوم لتحديد هوية المنتخب الذي سيواجه الأرجنتين في نهائي كأس العالم.
وأعلن رينارد في لقاء صحفي
أنه عاش مغامرة رائعة مع لاعبي المنتخب المغربي وأنهم حصلواعلى مكافأة استثنائية نتيجة شغفهم بكرة القدم.
وتابع رينارد: "أنا فرنسي، وولدت في فرنسا، ولدي جواز سفر فرنسي، لكن أنا آسف، سأدعم المغرب أمام فرنسا، لأن هذا البلد جعلني استثناءً ومنحني حبا لدرجة لم أكن أتخيله، وهذا ما يحدث عادةً في مثل هذه البلاد، إما أن يكرهونك أو يحبونك، وقد منحني المغرب الكثير، لذلك عليّ أن أشاركهم فرحتهم".
هذا وكان الفني الفرنسي بطل إفريقيا مرتين حاضرا أيضا خلال فوز المغرب على البرتغال في ربع النهائي وكان قد قاده خلال مونديال روسيا السابق 2018.