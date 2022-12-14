https://sputnikarabic.ae/20221214/إجراء-أول-تجربة-نقل-لخلايا-الدم-الحمراء-المزروعة-في-المختبر-1071195569.html
إجراء أول تجربة نقل لخلايا الدم الحمراء المزروعة في المختبر
إجراء أول تجربة نقل لخلايا الدم الحمراء المزروعة في المختبر
أجرى باحثون تجربة نقل خلايا الدم الحمراء المزروعة في المختبر بحجم ملعقة صغيرة إلى الجسم، والتي يمكن أن تحدث ثورة في الرعاية السريرية للأشخاص الذين يعانون من... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T14:21+0000
2022-12-14T14:21+0000
2022-12-14T14:21+0000
علوم
العالم
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وتدرس التجربة الأولى من نوعها في العالم والتي تجري في المملكة المتحدة ما إذا كانت خلايا الدم الحمراء المصنوعة في المختبر تدوم لفترة أطول من خلايا الدم المصنوعة في الجسم، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت" يوم أمس الثلاثاء.ولتحفيز عمليات النقل، قام فريق الباحثين بعزل الخلايا الجذعية من الدم المتبرع به وحثها على صنع المزيد من خلايا الدم الحمراء، وهي عملية تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع.وتلقى شخصان فقط حتى الآن الخلايا الحمراء المصنوعة في المختبر تحت المراقبة الدقيقة ولم يتم الإبلاغ عن "أي آثار جانبية غير مرغوب فيها" من قبل الفريق الطبي، وفقًا لبيان صدر الشهر الماضي، حسب "ساينس أليرت".وسيتلقى ثمانية مشاركين آخرين على الأقل عمليتي نقل من 5 إلى 10 ملليلتر من الدم، خلال فترات زمنية متباعدة لأربعة أشهر على الأقل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
علوم, العالم
إجراء أول تجربة نقل لخلايا الدم الحمراء المزروعة في المختبر
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أجرى باحثون تجربة نقل خلايا الدم الحمراء المزروعة في المختبر بحجم ملعقة صغيرة إلى الجسم، والتي يمكن أن تحدث ثورة في الرعاية السريرية للأشخاص الذين يعانون من اضطرابات في الدم والذين يحتاجون إلى زيادة الدم بشكل منتظم.
وتدرس التجربة الأولى من نوعها في العالم والتي تجري في المملكة المتحدة ما إذا كانت خلايا الدم الحمراء المصنوعة في المختبر تدوم لفترة أطول من خلايا الدم المصنوعة في الجسم، حسبما ذكره موقع "ساينس أليرت
" يوم أمس الثلاثاء.
وعلى الرغم من أن التجربة صغيرة، إلا أنها تمثل "نقطة انطلاق ضخمة لتصنيع الدم من الخلايا الجذعية".
أشلي توي
أحد المشاركين بالبحث
ولتحفيز عمليات النقل، قام فريق الباحثين بعزل الخلايا الجذعية من الدم المتبرع به وحثها على صنع المزيد من خلايا الدم الحمراء، وهي عملية تستغرق حوالي ثلاثة أسابيع.
في الماضي، أظهر الباحثون أن بإمكانهم إعادة خلايا الدم المزروعة في المختبر إلى المتبرع نفسه الذي اشتُقت منه، أما هذه المرة، فقد قاموا بضخ الخلايا المصنعة في شخص آخر متوافق الزمرة.
وتلقى شخصان فقط حتى الآن الخلايا الحمراء المصنوعة في المختبر تحت المراقبة الدقيقة ولم يتم الإبلاغ عن "أي آثار جانبية غير مرغوب فيها" من قبل الفريق الطبي، وفقًا لبيان صدر الشهر الماضي، حسب "ساينس أليرت".
وسيتلقى ثمانية مشاركين آخرين على الأقل عمليتي
نقل من 5 إلى 10 ملليلتر من الدم، خلال فترات زمنية متباعدة لأربعة أشهر على الأقل.