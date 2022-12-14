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https://sputnikarabic.ae/20221214/إستونيا-تعتقل-مواطنا-روسيا-بطلب-من-واشنطن-1071191966.html
إستونيا تعتقل مواطنا روسيا بطلب من واشنطن
إستونيا تعتقل مواطنا روسيا بطلب من واشنطن
أعلنت الشرطة الإستونية اعتقال المواطن الروسي فاديم كونوشينكو، بناء على طلب الولايات المتحدة، المشتبه في شرائه منتجات عسكرية وذات استخدام مزدوج لروسيا الاتحادية... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T12:54+0000
2022-12-14T12:54+0000
العالم
سجن
مواطن روسي
استونيا
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وجاء في الصحيفة "تم اعتقال فاديم كونوشينوك، الذي يعيش في إستونيا، بناءً على طلب وزارة العدل الأمريكية في 6 ديسمبر، وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة. ويُزعم أن كونوشينكو، المشتبه في أنه يعمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قام بتهريب مواد من أصل أمريكي من إستونيا إلى روسيا، مثل الإلكترونيات وخراطيش أسلحة القناصة".وقالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن خمسة روس وأمريكيين اثنين يواجهون ما يصل إلى 30 عاما في السجن الأمريكي إذا ثبتت إدانتهم بشراء منتجات عسكرية وذات استخدام مزدوج لروسيا على نطاق واسع في محاولة للالتفاف على العقوبات. من بين السبعة المشتبه بهم في تنظيم شبكة الشراء السرية "سيرنيا"، تم اعتقال ثلاثة، من بينهم المواطن الروسي فاديم كونوشينوك، الذي ينتظر تسليمه في إستونيا، ولا يزال أربعة روس طلقاء.تشتبه السلطات الأمريكية في أن كونوشينوك، الذي يُزعم أنه تلقى منتجات خاضعة للعقوبات من الولايات المتحدة وكان متورطًا في نقلها من إستونيا إلى روسيا، هو موظف نشط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. ألقي القبض على أليكسي بريمان، الحاصل على تصريح إقامة دائمة في البلاد، والمواطن الأمريكي فاديم يرمولينكو في الولايات المتحدة. تفترض السلطات الأمريكية أن المتهمين الأربعة الباقين في القضية موجودون في روسيا - إيفغيني غرينين وأليكسي إيبوليتوف وبوريس ليفشيتس وسفيتلانا سكفورتسوفا.
https://sputnikarabic.ae/20221208/وصول-المواطن-الروسي-فيكتور-بوت-إلى-موسكو-بعد-صفقة-لتبادل-سجناء-مع-أمريكا-1071003548.html
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العالم, سجن, مواطن روسي, استونيا
العالم, سجن, مواطن روسي, استونيا

إستونيا تعتقل مواطنا روسيا بطلب من واشنطن

12:54 GMT 14.12.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya / الانتقال إلى بنك الصورمدينة تالين - عاصمة إستونيا
مدينة تالين - عاصمة إستونيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . Vladimir Pesnya
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أعلنت الشرطة الإستونية اعتقال المواطن الروسي فاديم كونوشينكو، بناء على طلب الولايات المتحدة، المشتبه في شرائه منتجات عسكرية وذات استخدام مزدوج لروسيا الاتحادية ومحاولة الالتفاف على العقوبات، وفقا لصحيفة "بوستميس".
وجاء في الصحيفة "تم اعتقال فاديم كونوشينوك، الذي يعيش في إستونيا، بناءً على طلب وزارة العدل الأمريكية في 6 ديسمبر، وينتظر تسليمه إلى الولايات المتحدة. ويُزعم أن كونوشينكو، المشتبه في أنه يعمل لصالح جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، قام بتهريب مواد من أصل أمريكي من إستونيا إلى روسيا، مثل الإلكترونيات وخراطيش أسلحة القناصة".
وقالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن خمسة روس وأمريكيين اثنين يواجهون ما يصل إلى 30 عاما في السجن الأمريكي إذا ثبتت إدانتهم بشراء منتجات عسكرية وذات استخدام مزدوج لروسيا على نطاق واسع في محاولة للالتفاف على العقوبات. من بين السبعة المشتبه بهم في تنظيم شبكة الشراء السرية "سيرنيا"، تم اعتقال ثلاثة، من بينهم المواطن الروسي فاديم كونوشينوك، الذي ينتظر تسليمه في إستونيا، ولا يزال أربعة روس طلقاء.
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تشتبه السلطات الأمريكية في أن كونوشينوك، الذي يُزعم أنه تلقى منتجات خاضعة للعقوبات من الولايات المتحدة وكان متورطًا في نقلها من إستونيا إلى روسيا، هو موظف نشط في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي. ألقي القبض على أليكسي بريمان، الحاصل على تصريح إقامة دائمة في البلاد، والمواطن الأمريكي فاديم يرمولينكو في الولايات المتحدة. تفترض السلطات الأمريكية أن المتهمين الأربعة الباقين في القضية موجودون في روسيا - إيفغيني غرينين وأليكسي إيبوليتوف وبوريس ليفشيتس وسفيتلانا سكفورتسوفا.
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