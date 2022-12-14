https://sputnikarabic.ae/20221214/إصدار-تحذير-من-الغارات-الجوية-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1071179190.html
إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية في بيان إنه تم إصدار تحذير من الغارات الجوية في كييف. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T04:41+0000
2022-12-14T04:41+0000
2022-12-14T04:47+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.ويتم تنفيذ الضربات على مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وبعد الضربات التي وقعت في 15 نوفمبر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن ما يقرب من نصف شبكة الكهرباء في البلاد خرجت من الخدمة.وفي ديسمبر، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه من المستحيل الآن استعادة شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221105/إنذار-بالغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1069850101.html
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أخبار أوكرانيا
إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
04:41 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 04:47 GMT 14.12.2022) تابعنا عبر
قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية في بيان إنه تم إصدار تحذير من الغارات الجوية في كييف.
موسكو - سبوتنيك
. وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
ويتم تنفيذ الضربات على مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وبعد الضربات التي وقعت في 15 نوفمبر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن ما يقرب من نصف شبكة الكهرباء في البلاد
خرجت من الخدمة.
وفي ديسمبر، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه من المستحيل الآن استعادة شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل.