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إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221214/إصدار-تحذير-من-الغارات-الجوية-في-العاصمة-الأوكرانية-كييف-1071179190.html
إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية في بيان إنه تم إصدار تحذير من الغارات الجوية في كييف. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T04:41+0000
2022-12-14T04:47+0000
أخبار أوكرانيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.ويتم تنفيذ الضربات على مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.وبعد الضربات التي وقعت في 15 نوفمبر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن ما يقرب من نصف شبكة الكهرباء في البلاد خرجت من الخدمة.وفي ديسمبر، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه من المستحيل الآن استعادة شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20221105/إنذار-بالغارات-الجوية-في-عدة-مناطق-في-أوكرانيا-1069850101.html
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أخبار أوكرانيا
أخبار أوكرانيا

إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف

04:41 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 04:47 GMT 14.12.2022)
© AP Photo / Efrem Lukatskyانفجارات في وسط كييف، أوكرانيا
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
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قالت الإدارة العسكرية للعاصمة الأوكرانية في بيان إنه تم إصدار تحذير من الغارات الجوية في كييف.
موسكو - سبوتنيك. وبدأت روسيا في ضرب البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر، بعد يومين من الهجوم الإرهابي الأوكراني على جسر القرم الروسي.
حريق في محطة الطاقة الحرارية في لفوف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2022
إنذار بالغارات الجوية في عدة مناطق في أوكرانيا
5 نوفمبر, 08:13 GMT
ويتم تنفيذ الضربات على مصادر الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية ومرافق الاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا. ومنذ ذلك الحين، صدرت تحذيرات من الغارات الجوية في المناطق الأوكرانية كل يوم، وأحيانا في جميع أنحاء البلاد.
وبعد الضربات التي وقعت في 15 نوفمبر، قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن ما يقرب من نصف شبكة الكهرباء في البلاد خرجت من الخدمة.
وفي ديسمبر، قال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه من المستحيل الآن استعادة شبكة الكهرباء الأوكرانية بالكامل.
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