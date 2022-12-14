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https://sputnikarabic.ae/20221214/إيران-تدرس-إمكانية-الإنتاج-المشترك-للسيارات-مع-روسيا-1071192869.html
إيران تدرس إمكانية الإنتاج المشترك للسيارات مع روسيا
إيران تدرس إمكانية الإنتاج المشترك للسيارات مع روسيا
قال السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، إن إيران تدرس إمكانية الإنتاج المشترك للسيارات مع روسيا. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T13:14+0000
2022-12-14T13:14+0000
روسيا
إيران
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وقال السفير خلال مؤتمر صحفي "بالنسبة للإنتاج المشترك، فنحن نناقش هذا الموضوع أيضا"، معربا عن أمله في أن تتحقق هذه الخطط. وقال السفير الإيراني إن الطرفين يجريان حوارا بشأن توريد السيارات الإيرانية لروسيا.
إيران
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روسيا, إيران
روسيا, إيران

إيران تدرس إمكانية الإنتاج المشترك للسيارات مع روسيا

13:14 GMT 14.12.2022
© Fotolia / Borna Mirahmadianالعلم الإيراني
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Fotolia / Borna Mirahmadian
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قال السفير الإيراني لدى موسكو، كاظم جلالي، إن إيران تدرس إمكانية الإنتاج المشترك للسيارات مع روسيا.
وقال السفير خلال مؤتمر صحفي "بالنسبة للإنتاج المشترك، فنحن نناقش هذا الموضوع أيضا"، معربا عن أمله في أن تتحقق هذه الخطط.

وأشار إلى أن شركتي صناعة السيارات الإيرانيتين الرئيسيتين، "إيران خودرو" و"سايبا"، شاركتا في معرض قطع غيار السيارات في موسكو في صيف عام 2022 وأجريتا محادثات مع نظيراتهما الروسية.

وقال السفير الإيراني إن الطرفين يجريان حوارا بشأن توريد السيارات الإيرانية لروسيا.
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