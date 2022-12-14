عربي
https://sputnikarabic.ae/20221214/إيران-والصين-تتفقان-على-تطوير-حقول-النفط-والغاز-1071186597.html
إيران والصين تتفقان على تطوير حقول النفط والغاز
إيران والصين تتفقان على تطوير حقول النفط والغاز
أكد وزير النفط الإيراني، جواد عوجي، اليوم الأربعاء، أن طهران وبكين وقعتا، خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني، هو تشون هوا لإيران عددا من الاتفاقيات بشأن... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T10:42+0000
2022-12-14T10:42+0000
الصين
إيران
أخبار إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104164/01/1041640199_483:0:4558:2292_1920x0_80_0_0_dc7132dc8fc9583cda3854b47d69092b.jpg
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عوجي، قوله، "خلال هذه الزيارة (التي قام بها نائب رئيس الوزراء هو تشون هوا)، تم إبرام اتفاقيات ومذكرات جيدة مع الصين حول التطوير المشترك لحقول النفط والغاز".وعقد هو تشون هوا، يوم أمس الثلاثاء، لقاءات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.وبحث الطرفان زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، وكذلك عملية تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لمدة 25 عاما، وقضايا التعاون في مجالات النفط والغاز والاستثمار.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الصين-علاقاتنا-مع-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-وإيران-ليست-ضد-أي-طرف-ثالث-1071138707.html
الصين
إيران
أخبار إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104164/01/1041640199_992:0:4048:2292_1920x0_80_0_0_002e0c5c33ccfd7adf2c789dd460fa3a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الصين, إيران, أخبار إيران
الصين, إيران, أخبار إيران

إيران والصين تتفقان على تطوير حقول النفط والغاز

10:42 GMT 14.12.2022
© AP Photo / Koji Sasaharaناقلة نفط
ناقلة نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Koji Sasahara
تابعنا عبرTelegram
أكد وزير النفط الإيراني، جواد عوجي، اليوم الأربعاء، أن طهران وبكين وقعتا، خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني، هو تشون هوا لإيران عددا من الاتفاقيات بشأن التطوير المشترك لحقول النفط والغاز.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عوجي، قوله، "خلال هذه الزيارة (التي قام بها نائب رئيس الوزراء هو تشون هوا)، تم إبرام اتفاقيات ومذكرات جيدة مع الصين حول التطوير المشترك لحقول النفط والغاز".
إنزال العلم الصيني حدادا على وفاة الزعيم الصيني السابق جيانغ تسه مين، في مبنى وزارة الخارجية الصينية في بكين في بتاريخ 1 ديسمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 12.12.2022
الصين: علاقاتنا مع دول مجلس التعاون الخليجي وإيران ليست ضد أي طرف ثالث
12 ديسمبر, 17:22 GMT
وعقد هو تشون هوا، يوم أمس الثلاثاء، لقاءات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.
وبحث الطرفان زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، وكذلك عملية تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لمدة 25 عاما، وقضايا التعاون في مجالات النفط والغاز والاستثمار.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:54 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала