https://sputnikarabic.ae/20221214/إيران-والصين-تتفقان-على-تطوير-حقول-النفط-والغاز-1071186597.html

إيران والصين تتفقان على تطوير حقول النفط والغاز

إيران والصين تتفقان على تطوير حقول النفط والغاز

أكد وزير النفط الإيراني، جواد عوجي، اليوم الأربعاء، أن طهران وبكين وقعتا، خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الصيني، هو تشون هوا لإيران عددا من الاتفاقيات بشأن... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

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أخبار إيران

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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية عن عوجي، قوله، "خلال هذه الزيارة (التي قام بها نائب رئيس الوزراء هو تشون هوا)، تم إبرام اتفاقيات ومذكرات جيدة مع الصين حول التطوير المشترك لحقول النفط والغاز".وعقد هو تشون هوا، يوم أمس الثلاثاء، لقاءات مع الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي والنائب الأول للرئيس الإيراني، محمد مخبر.وبحث الطرفان زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الرياض، وكذلك عملية تنفيذ اتفاقية الشراكة الاستراتيجية لمدة 25 عاما، وقضايا التعاون في مجالات النفط والغاز والاستثمار.

https://sputnikarabic.ae/20221212/الصين-علاقاتنا-مع-دول-مجلس-التعاون-الخليجي-وإيران-ليست-ضد-أي-طرف-ثالث-1071138707.html

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