https://sputnikarabic.ae/20221214/ارتفاع-التضخم-في-قطر-بنسبة-53-خلال-نوفمبر-1071202977.html
ارتفاع التضخم في قطر بنسبة 5.3% خلال نوفمبر
ارتفاع التضخم في قطر بنسبة 5.3% خلال نوفمبر
كشف البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T16:48+0000
2022-12-14T16:48+0000
2022-12-14T16:48+0000
قطر
أخبار قطر اليوم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/09/1071025899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c4024cc1c693ef1e086dd968aee9ebb.jpg
وأظهر البيان، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة قطر (معدل التضخم)، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بنسبة 5.30 في المئة، على أساس سنوي، وفقا لموقع "مباشر".وأوضح البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء، أن المؤشر سجل في نوفمبر الماضي 106.86 نقطة، مقابل 101.48 نقطة في نفس الشهر من 2021.يشار إلى أن أثر ارتفاع أسعار سبعة أنشطة، منها الترفيه والثقافة، أثر على الأداء السنوي للمؤشر بنسبة 22.51 في المئة، وذلك تزامنا مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم.وانخفضت أسعار أربعة أنشطة خلال نوفمبر الماضي، على رأسها الصحة بنسبة 2.31 في المئة، بينما استقر سعر مجموعة التبغ.وارتفع معدل التضخم في دولة قطر بنسبة 1.36 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار 6 أنشطة، على رأسها المطاعم والفنادق بنسبة 7.55 في المئة، فيما تراجعت أسعار نشاطي الأثاث والأجهزة المنزلية والغذاء والمشروبات بنسبة 0.50 في المئة و0.27 في المئة على التوالي، بينما استقر سعر 4 أنشطة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221208/التضخم-في-مصر-يتسارع-إلى-أعلى-وتيرة-منذ-2017-بعد-خفض-قيمة-الجنيه-1070996212.html
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/09/1071025899_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d4e30048a86eeacc05e85bbea4fca929.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
ارتفاع التضخم في قطر بنسبة 5.3% خلال نوفمبر
تابعنا عبر
كشف البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
وأظهر البيان، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة قطر (معدل التضخم)، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بنسبة 5.30 في المئة، على أساس سنوي، وفقا لموقع
"مباشر".
وأوضح البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء، أن المؤشر سجل في نوفمبر الماضي 106.86 نقطة، مقابل 101.48 نقطة في نفس الشهر من 2021.
يشار إلى أن أثر ارتفاع أسعار سبعة أنشطة، منها الترفيه والثقافة، أثر على الأداء السنوي للمؤشر بنسبة 22.51 في المئة، وذلك تزامنا مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وانخفضت أسعار أربعة أنشطة خلال نوفمبر الماضي، على رأسها الصحة بنسبة 2.31 في المئة، بينما استقر سعر مجموعة التبغ.
وارتفع معدل التضخم في دولة قطر بنسبة 1.36 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار 6 أنشطة، على رأسها المطاعم والفنادق بنسبة 7.55 في المئة، فيما تراجعت أسعار نشاطي الأثاث والأجهزة المنزلية والغذاء والمشروبات بنسبة 0.50 في المئة و0.27 في المئة على التوالي، بينما استقر سعر 4 أنشطة أخرى.