https://sputnikarabic.ae/20221214/ارتفاع-التضخم-في-قطر-بنسبة-53-خلال-نوفمبر-1071202977.html

ارتفاع التضخم في قطر بنسبة 5.3% خلال نوفمبر

ارتفاع التضخم في قطر بنسبة 5.3% خلال نوفمبر

كشف البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T16:48+0000

2022-12-14T16:48+0000

2022-12-14T16:48+0000

قطر

أخبار قطر اليوم

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/09/1071025899_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8c4024cc1c693ef1e086dd968aee9ebb.jpg

وأظهر البيان، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة قطر (معدل التضخم)، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بنسبة 5.30 في المئة، على أساس سنوي، وفقا لموقع "مباشر".وأوضح البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء، أن المؤشر سجل في نوفمبر الماضي 106.86 نقطة، مقابل 101.48 نقطة في نفس الشهر من 2021.يشار إلى أن أثر ارتفاع أسعار سبعة أنشطة، منها الترفيه والثقافة، أثر على الأداء السنوي للمؤشر بنسبة 22.51 في المئة، وذلك تزامنا مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم.وانخفضت أسعار أربعة أنشطة خلال نوفمبر الماضي، على رأسها الصحة بنسبة 2.31 في المئة، بينما استقر سعر مجموعة التبغ.وارتفع معدل التضخم في دولة قطر بنسبة 1.36 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار 6 أنشطة، على رأسها المطاعم والفنادق بنسبة 7.55 في المئة، فيما تراجعت أسعار نشاطي الأثاث والأجهزة المنزلية والغذاء والمشروبات بنسبة 0.50 في المئة و0.27 في المئة على التوالي، بينما استقر سعر 4 أنشطة أخرى.

https://sputnikarabic.ae/20221208/التضخم-في-مصر-يتسارع-إلى-أعلى-وتيرة-منذ-2017-بعد-خفض-قيمة-الجنيه-1070996212.html

قطر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي