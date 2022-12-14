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ارتفاع التضخم في قطر بنسبة 5.3% خلال نوفمبر
ارتفاع التضخم في قطر بنسبة 5.3% خلال نوفمبر
كشف البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T16:48+0000
2022-12-14T16:48+0000
قطر
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وأظهر البيان، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة قطر (معدل التضخم)، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بنسبة 5.30 في المئة، على أساس سنوي، وفقا لموقع "مباشر".وأوضح البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء، أن المؤشر سجل في نوفمبر الماضي 106.86 نقطة، مقابل 101.48 نقطة في نفس الشهر من 2021.يشار إلى أن أثر ارتفاع أسعار سبعة أنشطة، منها الترفيه والثقافة، أثر على الأداء السنوي للمؤشر بنسبة 22.51 في المئة، وذلك تزامنا مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم.وانخفضت أسعار أربعة أنشطة خلال نوفمبر الماضي، على رأسها الصحة بنسبة 2.31 في المئة، بينما استقر سعر مجموعة التبغ.وارتفع معدل التضخم في دولة قطر بنسبة 1.36 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار 6 أنشطة، على رأسها المطاعم والفنادق بنسبة 7.55 في المئة، فيما تراجعت أسعار نشاطي الأثاث والأجهزة المنزلية والغذاء والمشروبات بنسبة 0.50 في المئة و0.27 في المئة على التوالي، بينما استقر سعر 4 أنشطة أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20221208/التضخم-في-مصر-يتسارع-إلى-أعلى-وتيرة-منذ-2017-بعد-خفض-قيمة-الجنيه-1070996212.html
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قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي
قطر, أخبار قطر اليوم, العالم العربي

ارتفاع التضخم في قطر بنسبة 5.3% خلال نوفمبر

16:48 GMT 14.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalitمشجعات منتخب البرازيل لكرة القدم يقفزن لالتقاط صورة على طول كورنيش الدوحة في قطر، 23 نوفمبر 2022.
مشجعات منتخب البرازيل لكرة القدم يقفزن لالتقاط صورة على طول كورنيش الدوحة في قطر، 23 نوفمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Ariel Schalit
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كشف البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء القطري، اليوم الأربعاء، ارتفاع معدل التضخم في البلاد.
وأظهر البيان، ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في دولة قطر (معدل التضخم)، خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني 2022 بنسبة 5.30 في المئة، على أساس سنوي، وفقا لموقع "مباشر".
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وأوضح البيان الشهري لجهاز التخطيط والإحصاء، أن المؤشر سجل في نوفمبر الماضي 106.86 نقطة، مقابل 101.48 نقطة في نفس الشهر من 2021.
يشار إلى أن أثر ارتفاع أسعار سبعة أنشطة، منها الترفيه والثقافة، أثر على الأداء السنوي للمؤشر بنسبة 22.51 في المئة، وذلك تزامنا مع استضافة دولة قطر بطولة كأس العالم لكرة القدم.
وانخفضت أسعار أربعة أنشطة خلال نوفمبر الماضي، على رأسها الصحة بنسبة 2.31 في المئة، بينما استقر سعر مجموعة التبغ.
وارتفع معدل التضخم في دولة قطر بنسبة 1.36 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار 6 أنشطة، على رأسها المطاعم والفنادق بنسبة 7.55 في المئة، فيما تراجعت أسعار نشاطي الأثاث والأجهزة المنزلية والغذاء والمشروبات بنسبة 0.50 في المئة و0.27 في المئة على التوالي، بينما استقر سعر 4 أنشطة أخرى.
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