https://sputnikarabic.ae/20221214/الاتحاد-الأوروبي-يمنح-كوسوفو-تأشيرات-شنغن-1071204964.html
الاتحاد الأوروبي يمنح كوسوفو تأشيرات "شنغن"
الاتحاد الأوروبي يمنح كوسوفو تأشيرات "شنغن"
وافق المفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على منح نظام للسفر قصير المدى من دون تأشيرة لكوسوفو غير المعترف بها، وفقًا لتقرير البرلمان... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T18:00+0000
2022-12-14T18:00+0000
2022-12-14T18:00+0000
صربيا
كوسوفو
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وجاء في التقرير: "اليوم الأربعاء، توصلت مجموعات التفاوض من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق طال انتظاره بشأن منح حرية تأشيرات الإقامة القصيرة لكوسوفو".ويجب الآن تنسيق هذا القرار بشكل منفصل من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي.ووقع قادة كوسوفو اليوم الأربعاء، على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وذكر راديو وتليفزيون كوسوفو "أر تي كي" أن "رئيس كوسوفو غير المعترف بها، فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيس البرلمان جلوك كونيوفتسا، وقعوا على طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي".
https://sputnikarabic.ae/20221213/سياسي-صربي-الغرب-بتقاعسه-في-كوسوفو-أصبح-شريكا-في-عمليات-التطهير-العرقي-1071163849.html
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صربيا, كوسوفو
الاتحاد الأوروبي يمنح كوسوفو تأشيرات "شنغن"
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وافق المفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على منح نظام للسفر قصير المدى من دون تأشيرة لكوسوفو غير المعترف بها، وفقًا لتقرير البرلمان الأوروبي.
وجاء في التقرير: "اليوم الأربعاء، توصلت مجموعات التفاوض من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق طال انتظاره بشأن منح حرية تأشيرات الإقامة القصيرة لكوسوفو".
وذكر البيان أن التأشيرات الممنوحة ستكون من نوع "شنغن".
ويجب الآن تنسيق هذا القرار بشكل منفصل من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي.
ووقع قادة كوسوفو
اليوم الأربعاء، على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكر راديو وتليفزيون كوسوفو "أر تي كي" أن "رئيس كوسوفو غير المعترف بها، فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيس البرلمان جلوك كونيوفتسا، وقعوا على طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي".