عربي
https://sputnikarabic.ae/20221214/الاتحاد-الأوروبي-يمنح-كوسوفو-تأشيرات-شنغن-1071204964.html
الاتحاد الأوروبي يمنح كوسوفو تأشيرات "شنغن"
الاتحاد الأوروبي يمنح كوسوفو تأشيرات "شنغن"
وافق المفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على منح نظام للسفر قصير المدى من دون تأشيرة لكوسوفو غير المعترف بها، وفقًا لتقرير البرلمان... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T18:00+0000
2022-12-14T18:00+0000
صربيا
كوسوفو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065855222_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_987b46fe6b67137e5a2fcbff66502012.jpg
وجاء في التقرير: "اليوم الأربعاء، توصلت مجموعات التفاوض من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق طال انتظاره بشأن منح حرية تأشيرات الإقامة القصيرة لكوسوفو".ويجب الآن تنسيق هذا القرار بشكل منفصل من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي.ووقع قادة كوسوفو اليوم الأربعاء، على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.وذكر راديو وتليفزيون كوسوفو "أر تي كي" أن "رئيس كوسوفو غير المعترف بها، فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيس البرلمان جلوك كونيوفتسا، وقعوا على طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي".
https://sputnikarabic.ae/20221213/سياسي-صربي-الغرب-بتقاعسه-في-كوسوفو-أصبح-شريكا-في-عمليات-التطهير-العرقي-1071163849.html
صربيا
كوسوفو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/01/1065855222_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_85b4271776ac408b63b44754da2efc39.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
صربيا, كوسوفو
صربيا, كوسوفو

الاتحاد الأوروبي يمنح كوسوفو تأشيرات "شنغن"

18:00 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANIجنود الناتو بالقرب من متاريس بالقرب من بلدة زوبين بوتوك، الحدود بين صربيا وجمهورية كوسوفو 1 أغسطس 2022.
جنود الناتو بالقرب من متاريس بالقرب من بلدة زوبين بوتوك، الحدود بين صربيا وجمهورية كوسوفو 1 أغسطس 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / ARMEND NIMANI
تابعنا عبرTelegram
وافق المفاوضون من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي مبدئيًا على منح نظام للسفر قصير المدى من دون تأشيرة لكوسوفو غير المعترف بها، وفقًا لتقرير البرلمان الأوروبي.
وجاء في التقرير: "اليوم الأربعاء، توصلت مجموعات التفاوض من البرلمان الأوروبي ومجلس الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق طال انتظاره بشأن منح حرية تأشيرات الإقامة القصيرة لكوسوفو".

وذكر البيان أن التأشيرات الممنوحة ستكون من نوع "شنغن".

جنود قوات حفظ السلام في بريشتينا عاصمة كوسوفو - سبوتنيك عربي, 1920, 13.12.2022
سياسي صربي: الغرب بتقاعسه في كوسوفو أصبح شريكا في عمليات التطهير العرقي
أمس, 13:46 GMT
ويجب الآن تنسيق هذا القرار بشكل منفصل من قبل البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد الأوروبي.
ووقع قادة كوسوفو اليوم الأربعاء، على طلب للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
وذكر راديو وتليفزيون كوسوفو "أر تي كي" أن "رئيس كوسوفو غير المعترف بها، فيوزا عثماني ورئيس الوزراء ألبين كورتي ورئيس البرلمان جلوك كونيوفتسا، وقعوا على طلب العضوية في الاتحاد الأوروبي".
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие войск специального назначения ВС РФ в ходе боевой операции на Харьковском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:58 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала