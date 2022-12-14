https://sputnikarabic.ae/20221214/الاستخبارات-التركية-تعتقل-44-شخصا-بتهمة-التجسس-لصالح-الموساد-الإسرائيلي-1071185123.html
الاستخبارات التركية تعتقل 44 شخصا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
الاستخبارات التركية تعتقل 44 شخصا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن اعتقلت 44 شخصا بمدينة إسطنبول بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات له عن شخصيات ومؤسسات... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
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أنطاكيا – سبوتنيك. وذكرت صحيفة "صباح"، أن "جهاز الاستخبارات التركي، وفرع استخبارات الأمن في مديرية أمن إسطنبول اعتقلا 44 شخصا في إطار عملية التجسس العسكري والسياسي نفذتها بمدينة إسطنبول".وأشارت إلى أن الاعتقالات طالت أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالموساد الإسرائيلي يقومون بنقل المعلومات له حول شخصيات ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية موجودة في تركيا، مقابل تقاضي الأموال.ولفتت الصحيفة إلى أن من بين المعتقلين المشتبه بهم، أشخاص يعملون في شركات استشارية تمارس أنشطة تحريات خاصة سرا.وبينت التحقيقات أن المشتبه بهم كانوا يقومون بتهديد الشخصيات والمؤسسات الفلسطينية واتهامها بتحويل الأموال وتشويه سمعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وأفادت الصحيفة بأنه تم سجن 7 من بين المشتبه بهم بعد إحالتهم إلى القضاء، مشيرة إلى أن التحقيقات متواصلة مع المعتقلين الآخرين.وبحسب الصحيفة، تسعى سلطات الأمن التركية لاعتقال 13 آخرين فارين يشتبه في عملهم لصالح الموساد.كان الأمن التركي، أعلن العام الماضي، اعتقال خلية تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي مكونة من 15 شخصا من جنسيات فلسطينية وعربية.ويأتي الكشف عن خلايا الموساد في الوقت الذي تعمل فيه تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20221113/إسرائيل-تعرض-على-تركيا-المساعدة-بعد-تفجير-إسطنبول-الإرهابي-1070126837.html
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أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
أخبار تركيا اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن
الاستخبارات التركية تعتقل 44 شخصا بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي
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كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الأربعاء، أن أجهزة الأمن اعتقلت 44 شخصا بمدينة إسطنبول بتهمة التجسس لصالح الموساد الإسرائيلي، ونقل معلومات له عن شخصيات ومؤسسات فلسطينية، وأشارت إلى أن الأجهزة تواصل نشاطها لاعتقال 13 آخرين يشتبه أيضا في عملهم لصالح الموساد.
أنطاكيا – سبوتنيك
. وذكرت صحيفة "صباح"، أن "جهاز الاستخبارات التركي، وفرع استخبارات الأمن في مديرية أمن إسطنبول اعتقلا 44 شخصا في إطار عملية التجسس العسكري والسياسي نفذتها بمدينة إسطنبول".
وأشارت إلى أن الاعتقالات طالت أشخاص يشتبه في ارتباطهم بالموساد الإسرائيلي يقومون بنقل المعلومات له حول شخصيات ومؤسسات ومنظمات مجتمع مدني فلسطينية موجودة في تركيا، مقابل تقاضي الأموال.
ولفتت الصحيفة إلى أن من بين المعتقلين المشتبه بهم، أشخاص يعملون في شركات استشارية تمارس أنشطة تحريات خاصة سرا.
وبينت التحقيقات أن المشتبه بهم كانوا يقومون بتهديد الشخصيات والمؤسسات الفلسطينية واتهامها بتحويل الأموال وتشويه سمعتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأفادت الصحيفة بأنه تم سجن 7 من بين المشتبه بهم بعد إحالتهم إلى القضاء، مشيرة إلى أن التحقيقات متواصلة مع المعتقلين الآخرين.
وبحسب الصحيفة، تسعى سلطات الأمن التركية لاعتقال 13 آخرين فارين يشتبه في عملهم لصالح الموساد.
كان الأمن التركي، أعلن العام الماضي، اعتقال خلية تجسس تعمل لصالح الموساد الإسرائيلي
مكونة من 15 شخصا من جنسيات فلسطينية وعربية.
ويأتي الكشف عن خلايا الموساد في الوقت الذي تعمل فيه تركيا لتطبيع العلاقات مع إسرائيل.