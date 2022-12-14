https://sputnikarabic.ae/20221214/البرلمان-الأوروبي-يدعو-لمؤتمر-دولي-لاستئناف-مفاوضات-حل-الدولتين-لإسرائيل-وفلسطين-1071196856.html
البرلمان الأوروبي يدعو لمؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين
البرلمان الأوروبي يدعو لمؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين
دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى عقد مؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية من أجل إنهاء الصراع والتصعيد المستمر بين... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T15:07+0000
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أمستردام - سبوتنيك. وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان "ندعو الدول الأوروبية وشركائها لعقد مؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين وإنهاء الصراع الحالي".وأضاف البيان أنه "يجب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية وندعو إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية ونؤكد استعدادنا لمراقبة العملية الانتخابية".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأحد الماضي، مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما بنيران جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفتاة تدعى "جنى مجدي عصام زكارنة" (16 عاما) وتوفيت بعد إصابتها برصاصة في الرأس من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، فيما أشارت الصحة الفلسطينية إلى 3 إصابات طفيفة في الساق وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.وأفادت قناة "كان" العبرية الإسرائيلية بأن "قوات من وحدة المستعربين اقتحمت جنين واعتقلت مطلوبا للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عمليات، كما تم اعتقال شقيقه معه، وتم تحويلهما إلى تحقيق الشاباك".
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أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
البرلمان الأوروبي يدعو لمؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين
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دعا البرلمان الأوروبي، اليوم الأربعاء، إلى عقد مؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية من أجل إنهاء الصراع والتصعيد المستمر بين الجانبين.
أمستردام - سبوتنيك. وذكر البرلمان الأوروبي، في بيان "ندعو الدول الأوروبية وشركائها لعقد مؤتمر دولي لاستئناف مفاوضات حل الدولتين لإسرائيل وفلسطين وإنهاء الصراع الحالي".
وأضاف البيان أنه "يجب إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية فلسطينية وندعو إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات في القدس الشرقية ونؤكد استعدادنا لمراقبة العملية الانتخابية".
ودعا البرلمان الأوروبي تل أبيب "لإنهاء بناء المستوطنات غير القانونية باعتبارها تقوض حل الدولتين"، مدينا في الوقت ذاته "الإرهاب المستمر ضد إسرائيل"، ومؤكدا اعترافه "بشرعية المخاوف الأمنية لتل أبيب وحقها في محاربة العنف وحماية المدنيين".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، يوم الأحد الماضي، مقتل فتاة تبلغ من العمر 16 عاما
بنيران جنود الجيش الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.
وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أن الفتاة تدعى "جنى مجدي عصام زكارنة" (16 عاما) وتوفيت بعد إصابتها برصاصة في الرأس من قبل جنود الجيش الإسرائيلي، فيما أشارت الصحة الفلسطينية إلى 3 إصابات طفيفة في الساق وصلت مستشفى ابن سينا التخصصي في جنين.
وأفادت قناة "كان" العبرية الإسرائيلية بأن "قوات من وحدة المستعربين اقتحمت جنين واعتقلت مطلوبا للاشتباه في تخطيطه لتنفيذ عمليات، كما تم اعتقال شقيقه معه، وتم تحويلهما إلى تحقيق الشاباك".