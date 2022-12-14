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الجزائر: نحن ثالث شريك تجاري لأمريكا في أفريقيا
الجزائر: نحن ثالث شريك تجاري لأمريكا في أفريقيا
أعلن رئيس وزراء الجزائر أيمن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، أن بلاده هي الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة في قارة أفريقيا. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T14:54+0000
2022-12-14T14:54+0000
الجزائر
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وقال عبد الرحمن إن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وأمريكا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بلغت 3.1 مليار دولار، بحسب صحيفة "النهار".وعن حجم الاستثمارات الأمريكية في الجزائر، قال إنه لا يزال بعيدا عن إمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الجزائرية.ووصف الاستثمارات الأمريكية بأنها ما زالت في مراتب متأخرة من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية وعددها خلال العقدين الأخيرين.وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في الجزائر يضم تحفيزات ومزايا متعددة كانخفاض تكلفة عوامل الإنتاج والطاقة، واليد العاملة المؤهلة، بجانب البنى التحتية الهامة للنقل عبر مختلف الوسائل.ونوه إلى أن بلاده تشجع كافة الاستثمارات التي تساعد في تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات خارج المحروقات.
https://sputnikarabic.ae/20221214/2022-عام-قطاع-الطاقة-في-الجزائر-1071194669.html
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الجزائر, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية
الجزائر, أخبار العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية

الجزائر: نحن ثالث شريك تجاري لأمريكا في أفريقيا

14:54 GMT 14.12.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDIالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AFP 2022 / RYAD KRAMDI
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أعلن رئيس وزراء الجزائر أيمن عبد الرحمن، اليوم الأربعاء، أن بلاده هي الشريك التجاري الثالث للولايات المتحدة في قارة أفريقيا.
وقال عبد الرحمن إن حجم المبادلات التجارية بين الجزائر وأمريكا خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 بلغت 3.1 مليار دولار، بحسب صحيفة "النهار".
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وعن حجم الاستثمارات الأمريكية في الجزائر، قال إنه لا يزال بعيدا عن إمكانيات البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الجزائرية.
ووصف الاستثمارات الأمريكية بأنها ما زالت في مراتب متأخرة من حيث قيمة المشاريع الاستثمارية وعددها خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن مناخ الاستثمار في الجزائر يضم تحفيزات ومزايا متعددة كانخفاض تكلفة عوامل الإنتاج والطاقة، واليد العاملة المؤهلة، بجانب البنى التحتية الهامة للنقل عبر مختلف الوسائل.
ونوه إلى أن بلاده تشجع كافة الاستثمارات التي تساعد في تنويع الاقتصاد الوطني والصادرات خارج المحروقات.
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