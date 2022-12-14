https://sputnikarabic.ae/20221214/الجمال-الشرقيخبراء-يشرحون-كيف-انتهى-المطاف-بأسلحة-مملوكية-في-روسيا-1071184766.html

"الجمال الشرقي".. خبراء يشرحون كيف انتهى المطاف بأسلحة مصرية في روسيا

"الجمال الشرقي".. خبراء يشرحون كيف انتهى المطاف بأسلحة مصرية في روسيا

سجل تاريخ روسيا الحديثة العثور على اكتشافين آثريين يعودان لعصر المماليك في مصر، الأول تمثل بسيف تم العثور عليه بالقرب من منطقة سيربوخوف والثاني في منطقة تولا. 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T10:08+0000

2022-12-14T10:08+0000

2022-12-14T10:53+0000

علوم

مجتمع

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/0c/0e/1071183679_0:0:912:512_1920x0_80_0_0_5e2eeb44c10eca3a3e10e4820c21b606.jpg

ليطرح عدد من الأسئلة حول كيف انتهى مطاف هذه السيوف المصرية في روسيا ولماذا كانت مفضلة من قبل الخيالة، ليجيب عن هذه الأسئلة خبير الأسلحة ورئيس قطاع التاريخ العسكري في متحف ولاية كوليكوفو الميداني، يوري كوليشوف."الجمال الشرقي"وفقا لمعظم العلماء، ظهرت السيوف لأول مرة في روس في القرن العاشر. ومع ذلك، لم يكن هناك إنتاج ضخم للأسلحة البيضاء حتى وقت إيفان "الرهيب". ويعود ذلك لأن صنع سيف واحد، يتطلب تنفيذ حوالي 15 مرحلة او عملية.وفقا لذلك، حتى القرن السادس عشر، تم جلب السيوف من بلدان أخرى من الشرق، حيث كانت أكبر مراكز التسلح في إيران (تبريز وأصفهان) وأوزبكستان (سمرقند). وبحسب خبير الأسلحة ، فإنهم "غطوا" بمنتجهم الأراضي الممتدة من إقليم كراسنويارسك إلى أوروبا الشرقية.وحول العثور على آثر في منطقة تولا، وبحسب الخبراء يعود ذلك للعلاقات التجارية الوثيقة بين مصر والألتون، وكان من الممكن التعرف عليها بواسطة الطبعة التي نقشت على السلاح، الذي يعود لأحد الحرفيين من مصر.أسلحة الفرسانالسيف هو قطعة أثرية نادرة وقيمة بين الاكتشافات الأثرية في الأراضي التاريخية في روس القديمة. وفقًا للخبير، تم تسجيل أكبر عدد من هذه الأسلحة في منطقة تولا - خمسة اكتشافات فقط. صنعت جميع السيوف في بلدان ومناطق مختلفة - في مصر وتركيا وشمال القوقاز. ومن القرن الخامس عشر، ظل السيف السلاح الرئيسي للمحارب الروسي حتى النصف الثاني من القرن العشرين.بالإضافة إلى ذلك ، تم التأكيد على أهمية السيوف من خلال حقيقة أنها صورت على عملات الدوقات الكبار فاسيلي دميتريفيتش (1389-1425) وفاسيلي تيمنوفا (1425-1462)."بدون الشجاعة لا توجد ثروة"وفقا للخبراء، كان السيف يعتبر علامة على الثروة والنبل، ومنذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر، كانت السيوف من بين جواهر عائلة الدوقات الكبرى في موسكو وتم توريثها عن طريق الميراث. ومن المعروف أن دميتري دونسكوي ورث عن والده إيفان كراسنوفو " سيف مطلي بالذهب".مشيرا أنه يمكن مشاهدة اكتشافات فريدة من السيوف وأجزاء الغمد والتفاصيل الأخرى للأسلحة البيضاء في مركز أبحاث الآثار والترميم في محمية متحف Kulikovo الميداني في تولا في Sabre: A Thousand Years of History.

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

علوم, مجتمع