https://sputnikarabic.ae/20221214/الجمال-الشرقيخبراء-يشرحون-كيف-انتهى-المطاف-بأسلحة-مملوكية-في-روسيا-1071184766.html
"الجمال الشرقي".. خبراء يشرحون كيف انتهى المطاف بأسلحة مصرية في روسيا
"الجمال الشرقي".. خبراء يشرحون كيف انتهى المطاف بأسلحة مصرية في روسيا
سجل تاريخ روسيا الحديثة العثور على اكتشافين آثريين يعودان لعصر المماليك في مصر، الأول تمثل بسيف تم العثور عليه بالقرب من منطقة سيربوخوف والثاني في منطقة تولا. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T10:08+0000
2022-12-14T10:08+0000
2022-12-14T10:53+0000
علوم
مجتمع
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ليطرح عدد من الأسئلة حول كيف انتهى مطاف هذه السيوف المصرية في روسيا ولماذا كانت مفضلة من قبل الخيالة، ليجيب عن هذه الأسئلة خبير الأسلحة ورئيس قطاع التاريخ العسكري في متحف ولاية كوليكوفو الميداني، يوري كوليشوف."الجمال الشرقي"وفقا لمعظم العلماء، ظهرت السيوف لأول مرة في روس في القرن العاشر. ومع ذلك، لم يكن هناك إنتاج ضخم للأسلحة البيضاء حتى وقت إيفان "الرهيب". ويعود ذلك لأن صنع سيف واحد، يتطلب تنفيذ حوالي 15 مرحلة او عملية.وفقا لذلك، حتى القرن السادس عشر، تم جلب السيوف من بلدان أخرى من الشرق، حيث كانت أكبر مراكز التسلح في إيران (تبريز وأصفهان) وأوزبكستان (سمرقند). وبحسب خبير الأسلحة ، فإنهم "غطوا" بمنتجهم الأراضي الممتدة من إقليم كراسنويارسك إلى أوروبا الشرقية.وحول العثور على آثر في منطقة تولا، وبحسب الخبراء يعود ذلك للعلاقات التجارية الوثيقة بين مصر والألتون، وكان من الممكن التعرف عليها بواسطة الطبعة التي نقشت على السلاح، الذي يعود لأحد الحرفيين من مصر.أسلحة الفرسانالسيف هو قطعة أثرية نادرة وقيمة بين الاكتشافات الأثرية في الأراضي التاريخية في روس القديمة. وفقًا للخبير، تم تسجيل أكبر عدد من هذه الأسلحة في منطقة تولا - خمسة اكتشافات فقط. صنعت جميع السيوف في بلدان ومناطق مختلفة - في مصر وتركيا وشمال القوقاز. ومن القرن الخامس عشر، ظل السيف السلاح الرئيسي للمحارب الروسي حتى النصف الثاني من القرن العشرين.بالإضافة إلى ذلك ، تم التأكيد على أهمية السيوف من خلال حقيقة أنها صورت على عملات الدوقات الكبار فاسيلي دميتريفيتش (1389-1425) وفاسيلي تيمنوفا (1425-1462)."بدون الشجاعة لا توجد ثروة"وفقا للخبراء، كان السيف يعتبر علامة على الثروة والنبل، ومنذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر، كانت السيوف من بين جواهر عائلة الدوقات الكبرى في موسكو وتم توريثها عن طريق الميراث. ومن المعروف أن دميتري دونسكوي ورث عن والده إيفان كراسنوفو " سيف مطلي بالذهب".مشيرا أنه يمكن مشاهدة اكتشافات فريدة من السيوف وأجزاء الغمد والتفاصيل الأخرى للأسلحة البيضاء في مركز أبحاث الآثار والترميم في محمية متحف Kulikovo الميداني في تولا في Sabre: A Thousand Years of History.
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MIA „Rosiya Segodnya“
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علوم, مجتمع
"الجمال الشرقي".. خبراء يشرحون كيف انتهى المطاف بأسلحة مصرية في روسيا
10:08 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 10:53 GMT 14.12.2022) تابعنا عبر
سجل تاريخ روسيا الحديثة العثور على اكتشافين آثريين يعودان لعصر المماليك في مصر، الأول تمثل بسيف تم العثور عليه بالقرب من منطقة سيربوخوف والثاني في منطقة تولا.
ليطرح عدد من الأسئلة حول كيف انتهى مطاف
هذه السيوف المصرية في روسيا ولماذا كانت مفضلة من قبل الخيالة، ليجيب عن هذه الأسئلة خبير الأسلحة ورئيس قطاع التاريخ العسكري في متحف ولاية كوليكوفو الميداني، يوري كوليشوف.
"الجمال الشرقي"
وفقا لمعظم العلماء، ظهرت السيوف لأول مرة في روس في القرن العاشر. ومع ذلك، لم يكن هناك إنتاج ضخم للأسلحة البيضاء حتى وقت إيفان "الرهيب". ويعود ذلك لأن صنع سيف واحد، يتطلب تنفيذ حوالي 15 مرحلة او عملية.
وقال كوليشوف: "تم تصنيع هذه الأسلحة حصريا بواسطة صانعي الشفرات. بالإضافة إلى ذلك، يشارك متخصصون مختلفون في تفاصيل مختلفة. يقوم البعض بإعداد المعدن للشفرة، والبعض الآخر يصنع النصل، والبعض يعطيه الشكل، والرابع يعمل في معالجته وشحذه، لتبدأ عملية تثبيت المقبض ومن بعدها صنع الغمد وتركيبه وما إلى ذلك".
وفقا لذلك، حتى القرن السادس عشر، تم جلب السيوف من بلدان أخرى من الشرق، حيث كانت أكبر مراكز التسلح في إيران (تبريز وأصفهان) وأوزبكستان (سمرقند). وبحسب خبير الأسلحة ، فإنهم "غطوا" بمنتجهم الأراضي الممتدة من إقليم كراسنويارسك إلى أوروبا الشرقية.
وحول العثور على آثر في منطقة تولا، وبحسب الخبراء يعود ذلك للعلاقات التجارية الوثيقة بين مصر والألتون، وكان من الممكن التعرف عليها بواسطة الطبعة التي نقشت على السلاح، الذي يعود لأحد الحرفيين من مصر.
أسلحة الفرسان
السيف هو قطعة أثرية نادرة وقيمة بين الاكتشافات الأثرية في الأراضي التاريخية في روس القديمة. وفقًا للخبير، تم تسجيل أكبر عدد من هذه الأسلحة في منطقة تولا - خمسة اكتشافات فقط. صنعت جميع السيوف في بلدان ومناطق مختلفة - في مصر وتركيا وشمال القوقاز.
وقال كوليشوف: "انتشر سلاح الفرسان، ومعهم السيوف، بين القوات الروسية بعد الغزو المغولي. من القرن الخامس عشر، بدأ السيف في الهيمنة، وفي منتصف القرن نفسه، اختفى السيف تمامً. و أن إمدادات الأسلحة التي جاءت إلينا من أوروبا والدول الاسكندنافية دوقية ليتوانيا الكبرى، والنظام التوتوني، وفيما بعد النظام الليفوني".
ومن القرن الخامس عشر، ظل السيف السلاح الرئيسي للمحارب الروسي حتى النصف الثاني من القرن العشرين.
بالإضافة إلى ذلك ، تم التأكيد على أهمية السيوف من خلال حقيقة أنها صورت على عملات الدوقات الكبار فاسيلي دميتريفيتش (1389-1425) وفاسيلي تيمنوفا (1425-1462).
"بدون الشجاعة لا توجد ثروة"
وفقا للخبراء، كان السيف يعتبر علامة على الثروة والنبل، ومنذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر، كانت السيوف من بين جواهر عائلة الدوقات الكبرى في موسكو وتم توريثها عن طريق الميراث. ومن المعروف أن دميتري دونسكوي ورث عن والده إيفان كراسنوفو " سيف مطلي بالذهب".
وأضاف كوليشوف، كان بإمكان المحاربين النبلاء شراء قطع غمد مطلية بالفضة والذهب على المشابك ومقابض مرصعة بالأحجار الكريمة، وكان الجلد مغطى بنسيج باهظ الثمن مطرز بخيوط ذهبية. في روسيا وتركيا، تم تغطية غمد أسلحة العرض بألواح الخشب، وتم تثبيت الفيروز في مآخذ فضية.
مشيرا أنه يمكن مشاهدة اكتشافات فريدة من السيوف وأجزاء الغمد والتفاصيل الأخرى للأسلحة البيضاء في مركز أبحاث الآثار والترميم في محمية متحف Kulikovo الميداني في تولا في Sabre: A Thousand Years of History.