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https://sputnikarabic.ae/20221214/الجيش-الأمريكي-يعلن-استئناف-عملياته-ضد-داعش-في-سوريا-1071180507.html
الجيش الأمريكي يعلن استئناف عملياته ضد "داعش" في سوريا
الجيش الأمريكي يعلن استئناف عملياته ضد "داعش" في سوريا
أعلن الجيش الأمريكي، استئناف عملياته بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضد تنظيم "داعش" في سوريا. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T08:02+0000
2022-12-14T08:02+0000
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وحسب "سي إن إن"، قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، "نركز مع هؤلاء الشركاء المحليين على منع إعادة تشكيل داعش".وكان الجيش الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد قلصا دورياتهما المشتركة شمالي سوريا بسبب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية..يأتى ذلك بعد ثلاثة أسابيع من شن تركيا ضربات جوية ومدفعية في سوريا والعراق بعد هجوم بقنبلة في إسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.وألقت الحكومة التركية باللوم في التفجير على حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا" وفرعه السوري "وحدات حماية الشعب" والذين نفوا ضلوعهما في الهجوم.وهدد أردوغان بمتابعة الضربات على شمال سوريا بهجوم بري، لكن التوغل التركي المخطط له توقف وسط معارضة من الولايات المتحدة وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20221202/الجيش-الأمريكي-يعلق-دورياته-في-شمال-سوريا-خوفا-من-اجتياح-تركي-1070786613.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار سوريا اليوم, البنتاغون الأمريكي, الجيش الأمريكي, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

الجيش الأمريكي يعلن استئناف عملياته ضد "داعش" في سوريا

08:02 GMT 14.12.2022
© AP Photo / Spc. Zoe Garbarinoصورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018
صورة أرشيفية - قوات الجيش الأمريكي في منبج، سوريا 7 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© AP Photo / Spc. Zoe Garbarino
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أعلن الجيش الأمريكي، استئناف عملياته بشكل كامل مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضد تنظيم "داعش" في سوريا.
وحسب "سي إن إن"، قال المتحدث باسم البنتاغون، الجنرال بات رايدر، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، "نركز مع هؤلاء الشركاء المحليين على منع إعادة تشكيل داعش".
وأضاف أن "العمليات استؤنفت الأسبوع الماضي، في يوم 9 ديسمبر/ كانون الأول الجاري".
وكان الجيش الأمريكي وقوات سوريا الديمقراطية "قسد" قد قلصا دورياتهما المشتركة شمالي سوريا بسبب التهديدات التركية بشن عملية عسكرية برية..
يأتى ذلك بعد ثلاثة أسابيع من شن تركيا ضربات جوية ومدفعية في سوريا والعراق بعد هجوم بقنبلة في إسطنبول في 13 نوفمبر الماضي، أسفر عن مقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات.
امرأة وطفل ينظران إلى جندي أمريكي يقف خلال دورية عسكرية أمريكية في الرميلان، في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا، 22 يونيو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 02.12.2022
الجيش الأمريكي يعلق دورياته في شمال سوريا خوفا من اجتياح تركي
2 ديسمبر, 20:55 GMT
وألقت الحكومة التركية باللوم في التفجير على حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة "إرهابيا" وفرعه السوري "وحدات حماية الشعب" والذين نفوا ضلوعهما في الهجوم.
وهدد أردوغان بمتابعة الضربات على شمال سوريا بهجوم بري، لكن التوغل التركي المخطط له توقف وسط معارضة من الولايات المتحدة وروسيا.
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