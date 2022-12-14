https://sputnikarabic.ae/20221214/الجيش-الإسرائيلي-يقر-بـاستهداف-قافلة-أسلحة-إيرانية-على-الحدود-السورية-العراقية-1071183114.html
الجيش الإسرائيلي يقر بـ"استهداف قافلة أسلحة إيرانية" على الحدود السورية العراقية
الجيش الإسرائيلي يقر بـ"استهداف قافلة أسلحة إيرانية" على الحدود السورية العراقية
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "نجح في التشويش على مشروع إيران بوضع مئات الصواريخ أرض-جو في سوريا ولبنان". 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T09:37+0000
2022-12-14T09:37+0000
2022-12-14T09:37+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
لبنان
أخبار لبنان
أخبار سوريا اليوم
أخبار إيران
إيران
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047920417_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dd9d9b241fb3de639eb6d4c129d5c446.jpg
وأشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، خلال كلمة ألقاها في جامعة رايشمان، إلى "نشاط الجيش الاسرائيلي على الساحة الشمالية مع لبنان وسوريا ومنع تموضع حزب الله ووصول الصواريخ والأسلحة الإيرانية إلى تلك الجبهات"، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.وأكد كوخافي، "مسؤولية إسرائيل عن مهاجمة قافلة أسلحة عند الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع، وتعطيل مشروع إيران بوضع مئات الصواريخ أرض-جو في سوريا ولبنان".وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي، أن "جيشه أحبط نحو 400 عملية خلال العام الحالي"، مردفا: "عملية حارس الأسوار أضرت بقدرات حماس بشكل كبير. ومنذ ذلك الحين فشلت حماس في جميع محاولات التسلل الجوية والبرية والبحرية".وكان تقرير أمريكي كشف الشهر الماضي، أن إسرائيل نفذت غارات جوية شرقي سوريا استهدفت قافلة سيارات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من العراق.الهجوم الذي وقع بالقرب من البوكمال - وهي بلدة حدودية- دمر العديد من المركبات، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، مضيفة أن الهجوم وقع بعد عبور القافلة الحدود من العراق.وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بالهجوم، بينهم عدة إيرانيين لا يزال عددهم غير واضح، فيما قال مسؤولون في العراق للصحيفة، إن القافلة كانت تنقل الوقود من إيران إلى لبنان، لكن بحسب الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية، فإن بعض المركبات في القافلة كانت تحمل ذخائر وصواريخ بالإضافة إلى الوقود.
https://sputnikarabic.ae/20221109/الجيش-الأمريكي-ينفي-تنفيذ-الهجوم-على-الحدود-العراقية---السورية-1069994792.html
إسرائيل
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إيران
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/01/1b/1047920417_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_be8fc8b8f189a7f129b7fc03e4ad0074.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار سوريا اليوم, أخبار إيران, إيران
الجيش الإسرائيلي يقر بـ"استهداف قافلة أسلحة إيرانية" على الحدود السورية العراقية
تابعنا عبر
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، إنه "نجح في التشويش على مشروع إيران بوضع مئات الصواريخ أرض-جو في سوريا ولبنان".
وأشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، خلال كلمة ألقاها في جامعة رايشمان، إلى "نشاط الجيش الاسرائيلي على الساحة الشمالية مع لبنان وسوريا ومنع تموضع حزب الله ووصول الصواريخ والأسلحة الإيرانية إلى تلك الجبهات"، حسب صحيفة
"جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
وأكد كوخافي، "مسؤولية إسرائيل عن مهاجمة قافلة أسلحة عند الحدود السورية العراقية قبل عدة أسابيع، وتعطيل مشروع إيران بوضع مئات الصواريخ أرض-جو في سوريا ولبنان".
وقال: "لدى الجيش الإسرائيلي معلومات استخباراتية كاملة لضرب الشاحنة رقم 8 من أصل 25 شاحنة، لأنه كان يعلم أن هذه الشاحنة كانت تحتوي على أسلحة إيرانية".
وتابع رئيس الأركان الإسرائيلي، أن "جيشه أحبط نحو 400 عملية خلال العام الحالي"، مردفا: "عملية حارس الأسوار أضرت بقدرات حماس بشكل كبير. ومنذ ذلك الحين فشلت حماس في جميع محاولات التسلل الجوية والبرية والبحرية".
وكان تقرير أمريكي كشف الشهر الماضي، أن إسرائيل نفذت غارات جوية شرقي سوريا
استهدفت قافلة سيارات يشتبه في قيامها بتهريب أسلحة إيرانية بعد أن عبرت الحدود من العراق.
الهجوم الذي وقع بالقرب من البوكمال - وهي بلدة حدودية- دمر العديد من المركبات، وفق ما أوردته صحيفة
"وول ستريت جورنال" الأمريكية، مضيفة أن الهجوم وقع بعد عبور القافلة الحدود من العراق.
وبحسب التقرير، قُتل ما لا يقل عن 10 أشخاص بالهجوم، بينهم عدة إيرانيين لا يزال عددهم غير واضح، فيما قال مسؤولون في العراق للصحيفة، إن القافلة كانت تنقل الوقود من إيران إلى لبنان، لكن بحسب الأشخاص الذين تحدثوا للصحيفة الأمريكية، فإن بعض المركبات في القافلة كانت تحمل ذخائر وصواريخ بالإضافة إلى الوقود.