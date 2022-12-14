https://sputnikarabic.ae/20221214/الخارجية-الإيرانية-تحمل-أمريكا-وبريطانيا-وفرنسا-وألمانيا-المسؤولية-عن-جرائم-إسرائيل-1071181967.html
الخارجية الإيرانية تحمل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا المسؤولية عن جرائم إسرائيل
الخارجية الإيرانية تحمل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا المسؤولية عن جرائم إسرائيل
حملت وزارة الخارجية الإيرانية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مسؤولية جرائم إسرائيل، داعية إلى محاسبتها. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T09:06+0000
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وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر، "لا يمر يوم لا يسمع فيه العالم عن استشهاد أو إصابة أو أسر أطفال ويافعين وشباب فلسطينيين من قبل كيان الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين".وأضاف كنعاني: "ليس الكيان الصهيوني وحده، بل أنظمة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها الداعمين الرئيسيين للكيان، مسؤولة أيضاً في هذه الجرائم ويجب محاسبتهم كمتهمين".يأتي ذلك بعدما قتلت الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة (16 عاما) ا برصاصة في الرأس، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية جنين، لاعتقال مطلوبين بدعوى تورطهم في "أعمال إرهابية".وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان، أنه خلال عملية اعتقال مطلوبين في جنين، وقع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، وأن التحقيق الأولي أظهر أن هناك "احتمالا كبيرا أن تكون زكارنة قد أصيبت بطلق ناري بطريق الخطأ من قناص (إسرائيلي) أطلق النار على مسلحين على سطح في المنطقة التي أُطلقت منها النيران تجاه القوات".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, أخبار إيران
الخارجية الإيرانية تحمل أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا المسؤولية عن جرائم إسرائيل
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حملت وزارة الخارجية الإيرانية، أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا مسؤولية جرائم إسرائيل، داعية إلى محاسبتها.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، عبر حسابه على تويتر، "لا يمر يوم لا يسمع فيه العالم عن استشهاد أو إصابة أو أسر أطفال ويافعين وشباب فلسطينيين من قبل كيان الفصل العنصري الصهيوني في فلسطين".
وأضاف كنعاني: "ليس الكيان الصهيوني وحده، بل أنظمة أمريكا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا، باعتبارها الداعمين الرئيسيين للكيان، مسؤولة أيضاً في هذه الجرائم ويجب محاسبتهم كمتهمين".
يأتي ذلك بعدما قتلت الطفلة الفلسطينية جنى زكارنة (16 عاما) ا برصاصة في الرأس، عندما اقتحمت القوات الإسرائيلية جنين، لاعتقال مطلوبين بدعوى تورطهم في "أعمال إرهابية".
وذكر الجيش الإسرائيلي
في بيان، أنه خلال عملية اعتقال مطلوبين في جنين، وقع تبادل لإطلاق النار بين القوات الإسرائيلية ومسلحين فلسطينيين، وأن التحقيق الأولي أظهر أن هناك "احتمالا كبيرا أن تكون زكارنة قد أصيبت بطلق ناري بطريق الخطأ من قناص (إسرائيلي) أطلق النار على مسلحين على سطح في المنطقة التي أُطلقت منها النيران تجاه القوات".