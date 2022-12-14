https://sputnikarabic.ae/20221214/السعودية-تمول-مشروعا-للبنية-التحتية-في-ألبانيا-1071194379.html
السعودية تمول مشروعا للبنية التحتية في ألبانيا
السعودية تمول مشروعا للبنية التحتية في ألبانيا
وضع وفد من الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع "فلورا – أوريكوم" بجمهورية ألبانيا، لإعادة تأهيل وإنشاء المرافق المجاورة للطريق الساحلي. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
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كان الوفد برئاسة مدير عام عمليات آسيا بالصندوق سعود بن عايد الشمري، ويمول المشروع من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية بقرض ميسر بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، حسبما أفاد موقع "بزنس واير".مشروع تطوير البنية التحتية في جمهورية ألبانيا، يهدف إلى إعادة تأهيل ورفع معايير تقديم الخدمات للمنطقة المجاورة للشاطئ - الطريق الساحلي "فلورا – أوريكوم". ويشمل ذلك إعادة تأهيل المرافق العامة وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.بالإضافة إلى تعزيز التجارة والمستويات الاقتصادية في الدولة، سيساعد المشروع في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف 11 و15 و17 المتعلقة بإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة، وتحسين الحياة على الأرض، وتعزيز شراكات التنمية.أشادت وزيرة السياحة والبيئة ميريلا كومبارو فوركسي بعمق العلاقة والتعاون التنموي المشترك بين البلدين، مبينة أن هذا المشروع سيسهم في دعم النمو وخلق العديد من فرص العمل.فيما أشار فيصل حفظي، سفير المملكة لدى ألبانيا، إلى أهمية هذا المشروع وأثره على المواطنين الألبان، مؤكدا التزام حكومة السعودية من خلال الصندوق بدعم المشاريع التنموية في مختلف البلدان.بالإضافة إلى هذا المشروع، قدم الصندوق الاجتماعي للتنمية أربعة قروض إنمائية للمساهمة في تمويل ثلاثة مشاريع تنموية تزيد قيمتها على 114.5 مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ألبانيا.
https://sputnikarabic.ae/20221124/وزير-الطاقة-السعودي-المملكة-تستثمر-حوالي-769-مليار-دولار-في-مشاريع-الطاقة-1070489038.html
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اقتصاد, العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
اقتصاد, العالم, العالم العربي, السعودية, أخبار السعودية اليوم
السعودية تمول مشروعا للبنية التحتية في ألبانيا
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وضع وفد من الصندوق السعودي للتنمية، اليوم الأربعاء، حجر الأساس لمشروع "فلورا – أوريكوم" بجمهورية ألبانيا، لإعادة تأهيل وإنشاء المرافق المجاورة للطريق الساحلي.
كان الوفد برئاسة مدير عام عمليات آسيا بالصندوق سعود بن عايد الشمري، ويمول المشروع من قبل الصندوق الاجتماعي للتنمية بقرض ميسر بقيمة 30 مليون دولار أمريكي، حسبما أفاد موقع
"بزنس واير".
مشروع تطوير البنية التحتية في جمهورية ألبانيا، يهدف إلى إعادة تأهيل ورفع معايير تقديم الخدمات للمنطقة المجاورة للشاطئ - الطريق الساحلي "فلورا – أوريكوم". ويشمل ذلك إعادة تأهيل المرافق العامة وتقديم الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء والصرف الصحي.
بالإضافة إلى تعزيز التجارة والمستويات الاقتصادية في الدولة، سيساعد المشروع في تحقيق عدد من أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الأهداف 11 و15 و17 المتعلقة بإنشاء مدن ومجتمعات مستدامة، وتحسين الحياة على الأرض
، وتعزيز شراكات التنمية.
أشادت وزيرة السياحة والبيئة ميريلا كومبارو فوركسي بعمق العلاقة والتعاون التنموي المشترك بين البلدين، مبينة أن هذا المشروع سيسهم في دعم النمو وخلق العديد من فرص العمل.
فيما أشار فيصل حفظي، سفير المملكة لدى ألبانيا، إلى أهمية هذا المشروع وأثره على المواطنين الألبان، مؤكدا التزام حكومة السعودية من خلال الصندوق بدعم المشاريع التنموية في مختلف البلدان.
بالإضافة إلى هذا المشروع، قدم الصندوق الاجتماعي للتنمية أربعة قروض إنمائية للمساهمة في تمويل ثلاثة مشاريع تنموية تزيد قيمتها على 114.5 مليون دولار أمريكي، وتهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في ألبانيا.