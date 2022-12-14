https://sputnikarabic.ae/20221214/السفير-الإيراني-أكثر-من-40-بالمئة-من-التجارة-بين-طهران-وموسكو-يتم-تنفيذها-بالروبل-1071192332.html
السفير الإيراني: أكثر من 40 بالمئة من التجارة بين طهران وموسكو يتم تنفيذها بالروبل
السفير الإيراني: أكثر من 40 بالمئة من التجارة بين طهران وموسكو يتم تنفيذها بالروبل
صرح السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 40 بالمئة من التجارة بين إيران وروسيا الاتحادية تتم بالروبل. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T12:50+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال السفير، خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن الروبل يمكن أن يصبح العملة الرئيسية لاستخدامها في علاقاتنا. تعلمون أنه بعد زيارة رئيس البنك المركزي الإيراني إلى روسيا، بدأ استخدام الروبل في البورصة. كما أن أكثر من 40 بالمئة من حجم التجارة يتم الآن بمساعدة الروبل".وأشار إلى أن، الطرفين يعملان أيضا، على ربط نظام الدفع الإيراني "شتاب" ونظام "مير" الروسي.وأضاف جلالي، بأن هناك بعض المشكلات الفنية، مشيرا إلى أنه يتوقع إزالتها وتنفيذ خطط لأنظمة الدفع في المستقبل القريب.هذا، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد التقى في الـ7 من يوليو/ تموز الماضي، مع رئيس البنك المركزي الإيراني، علي صالح أبادي.وجرى خلال اللقاء، بحث مسائل تطوير التعاون بين البلدين في القطاع المالي والمصرفي، وعلى وجه الخصوص، زيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، والعمل المشترك في أنظمة الرسائل المالية، وكذلك تمويل المشاريع الاستثمارية الواعدة في البنية التحتية للنقل وقطاع النفط والغاز، بما في ذلك البتروكيميائيات والمعالجة.
https://sputnikarabic.ae/20221214/للمرة-المرة-الأولى-منذ-30-عاما-روسيا-تقرض-إيران-6-ملايين-دولار-1071180356.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
روسيا, أخبار روسيا اليوم, إيران, أخبار إيران
السفير الإيراني: أكثر من 40 بالمئة من التجارة بين طهران وموسكو يتم تنفيذها بالروبل
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صرح السفير الإيراني في موسكو، كاظم جلالي، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 40 بالمئة من التجارة بين إيران وروسيا الاتحادية تتم بالروبل.
موسكو - سبوتنيك
. وقال السفير، خلال مؤتمر صحفي: "نعتقد أن الروبل يمكن أن يصبح العملة الرئيسية لاستخدامها في علاقاتنا. تعلمون أنه بعد زيارة رئيس البنك المركزي الإيراني إلى روسيا، بدأ استخدام الروبل في البورصة. كما أن أكثر من 40 بالمئة من حجم التجارة يتم الآن بمساعدة الروبل".
وأشار إلى أن، الطرفين يعملان أيضا، على ربط نظام الدفع الإيراني "شتاب" ونظام "مير" الروسي.
وأضاف جلالي، بأن هناك بعض المشكلات الفنية، مشيرا إلى أنه يتوقع إزالتها وتنفيذ خطط لأنظمة الدفع في المستقبل القريب.
هذا، وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، قد التقى في الـ7 من يوليو/ تموز الماضي، مع رئيس البنك المركزي الإيراني
، علي صالح أبادي.
وجرى خلال اللقاء، بحث مسائل تطوير التعاون بين البلدين في القطاع المالي والمصرفي، وعلى وجه الخصوص، زيادة استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة، والعمل المشترك في أنظمة الرسائل المالية، وكذلك تمويل المشاريع الاستثمارية الواعدة في البنية التحتية للنقل وقطاع النفط والغاز، بما في ذلك البتروكيميائيات والمعالجة.