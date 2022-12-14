https://sputnikarabic.ae/20221214/الصراع-الليبي-بين-مجالس-ثلاثة-وحكومتين-وأطماع-خارجية--1071192704.html

الصراع الليبي بين مجالس ثلاثة وحكومتين وأطماع خارجية

الصراع الليبي بين مجالس ثلاثة وحكومتين وأطماع خارجية

منذ 2011 تعيش ليبيا على وقع انقسام حاد بين الأطراف السياسية والمجموعات المسلحة الرافضة لأي تسوية سياسية بين المكونات المختلفة لتصبح معرقلا رئيسيا للاستقرار في... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T13:11+0000

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راديو

لقاء سبوتنيك

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الصراع الليبي بين مجالس ثلاثة وحكومتين وأطماع خارجية الصراع الليبي بين مجالس ثلاثة وحكومتين وأطماع خارجية

الخلافات في البلد النفطي لها مسببات عدة، أولها شكل الدولة وهو ما انسحب على الخلاف على صياغة الدستور، الذي لم يتوافق عليه الليبيون من الأساس، إلا أن مجلسي النواب والدولة يعملون على تجنب الدستور في الوقت الحالي، والتوافق على صيغة دستورية جديدة، لكن الخلافات المستمرة أدت الى فشل لجنتي الحوار في المجلسين لتمرير خطة الوصول إلى انتخابات.وكانت الانتخابات التشريعية والرئاسية مقررة أواخر العام الماضي لكن الخلافات السياسية أدت الى تعليقها، رغم التعويل الشعبي عليها للخروج من الأزمة، فعادت ليبيا مجددا إلى نقطة البداية.مرحلة جديدة من محاولات التوافق السياسي بدأت مع المبعوث الأممي الجديد إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، حاملا معه دعما أفريقيا كان مطلوبا دائما من الاتحاد الأفريقي، لعله يجد لليبيا خلاصا للأزمة.في هذه الحلقة من لقاء "سبوتنيك"، نناقش المبادرات المطروحة لحلحلة الأزمة في ليبيا وكيفية توافق الاطراف على صيغة مشتركة ترضي الجميع.قال عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، في لقاء "سبوتنيك": " ن المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي لن يختلف كثيرا عن أسلافه "، مرجعا ذلك إلى الظروف التي تفرض عليه واقعا معينا في البلاد.وأوضح "أن ليبيا تعاني من تدخل أجنبي يعمق الأزمة، وطرابلس تعتبر خارجة عن السيطرة الليبية بسبب وجود حكومة أمر واقع، ومليشيات تابعة لدول خارجية".وذكر أن بنود الاتفاق السياسي لم تنفذ ولن تنفذ في طرابلس طالما أن دولا مثل تركيا وأمريكا وبريطانيا وراء استمرار الهيمنة في طرابلس.ولفت إلى أن حوارا يجري بين الأطراف لإحداث تغييرات في الواقع الحالي، لكنه لم يتوقع الوصول إلى حل في ظل حالة الانقسام والجمود.وفي حديثه للقاء "سبوتنيك" قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، ناجي مختار، إن المشاورات الجارية مع مجلس النواب يمكن أن تكون الأكثر إيجابية من حيث النتائج. كما أوضح أنه لا يرى أي تقارب في خطوات توحيد المؤسسات العسكرية فالأزمة في التباين الجغرافي الذي يعقد من المسألة، وكذلك المنطقتان مبنيتان كل منهما بطريقة مختلفة وحتى الآن لم يحدث أي اتفاق سياسي بهذا الخصوص.وأضاف مختار أن التدخل الدولي سواء كان الإقليمي أو عبر المجتمع الدولي أو مجلس الأمن هو تدخل حاضر في ليبيا ويؤثر بالطبع في الوضع داخل البلاد، وفي المشهد السياسي الليبي ككل، ولا يمكن الحديث عن إرادة سياسية ليبية دون تدخل أجنبي وبات الأمر هكذا من المسلمات والبعثة الأممية الدولية تتدخل في المشهد بشكل مباشر مما يجعل التواصل مع المجتمع الدولي عاملا مهما لتحقيق الاستقرار السياسي في ليبيا.إعداد وتقديم عبدالله حميد وأحمد أحمد

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لقاء سبوتنيك, аудио