https://sputnikarabic.ae/20221214/الصومال-حكم-بإعدام-مدبر-هجوم-مطار-مقديشو-1071182692.html
الصومال.. حكم بإعدام مدبر هجوم مطار مقديشو
الصومال.. حكم بإعدام مدبر هجوم مطار مقديشو
قضت محكمة عسكرية في الصومال، اليوم الأربعاء، بإعدام ضابط جيش سابق بتهمة تدبير هجوم وقع بمطار آد عدي، في العاصمة مقديشو، في آذار/مارس. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة- سبوتنيك. ووفقا للتلفزيون الحكومي "حكمت محكمة عسكرية صومالية، اليوم الأربعاء، على ضابط الجيش السابق، محمد عبد النور أبكو، الذي انضم إلى حركة الشباب في 2017 ( المحظورة في روسيا وعدة دول)".وقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب، أحدهم جندي بالبعثة العسكرية الأفريقية في الصومال (أميسوم)، في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية (المصنفة إرهابية في روسيا والعديد من الدول)، على مطار مقديشو الدولي، بالعاصمة الصومالية.ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي، وحكمها وفقاً لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.
https://sputnikarabic.ae/20221211/مقتل-مدير-مطار-مدينة-جوهر-الصومالية-بتفجير-تبنته-حركة-الشباب-1071085186.html
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الصومال, العالم, أخبار العالم الآن
الصومال, العالم, أخبار العالم الآن
الصومال.. حكم بإعدام مدبر هجوم مطار مقديشو
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قضت محكمة عسكرية في الصومال، اليوم الأربعاء، بإعدام ضابط جيش سابق بتهمة تدبير هجوم وقع بمطار آد عدي، في العاصمة مقديشو، في آذار/مارس.
القاهرة- سبوتنيك. ووفقا للتلفزيون الحكومي "حكمت محكمة عسكرية صومالية، اليوم الأربعاء، على ضابط الجيش السابق، محمد عبد النور أبكو، الذي انضم إلى حركة الشباب
في 2017 ( المحظورة في روسيا وعدة دول)".
وقتل 6 أشخاص بينهم 5 أجانب، أحدهم جندي بالبعثة العسكرية الأفريقية في الصومال (أميسوم)، في الهجوم الذي شنته حركة الشباب الصومالية (المصنفة إرهابية في روسيا والعديد من الدول)، على مطار مقديشو الدولي، بالعاصمة الصومالية.
ويشهد الصومال، منذ عدة سنوات، صراعاً دامياً بين القوات الحكومية ومسلحي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، التي تسعى للسيطرة على الدولة الواقعة في منطقة القرن الأفريقي
، وحكمها وفقاً لتفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.