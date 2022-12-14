https://sputnikarabic.ae/20221214/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-مضادا-لـ3-مجموعات-أوكرانية-وتحيد-60-جنديا--1071190200.html
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني يحتوي على 5 آلاف قذيفة
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني يحتوي على 5 آلاف قذيفة
أحبطت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، هجوما نفذته 3 مجموعات هجومية في بلدة ستيلماخوفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وحيدت 60 جنديا أوكرانيا ودمرت عربتي... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T11:50+0000
2022-12-14T11:50+0000
2022-12-14T12:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0c/1063468341_0:0:3113:1751_1920x0_80_0_0_2bfbb602720c57d5be2d5328d181bc99.jpg
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "استهدفت القوات الروسية على محور كوبيانسك باستخدام سلاح المدفعية نقاط تركز القوى العاملة والآليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكوتلياروفكا وتاباييفكا وبيريستوف في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث قضت على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني ودمرت ناقلة جند مدرعة وعربة قتالية مصفحة وست شاحنات صغيرة".وأضاف البيان: "وعلى محور جنوب دونيتسك حاولت أربع مجموعات هجومية أوكرانية شن هجوم مضاد على مواقع القوات الروسية في اتجاه مستوطنات بافلوفكا ونوفومايورسكوي ونسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد جميع الهجمات ودحر العدو إلى مواقعه الأصلية".وفي بلدة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت القوات الروسية مقر قيادة المجموعة العملياتية والتكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "ليمان".كما دمرت القوات الروسية مستودعا للصواريخ والمدفعية تابا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة كاميانسك مقاطعة زابوروجيه.وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات مسيرة في بلدات بيريموجنوي وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه وراتشيفكا في مقاطعة خيرسون، وأسقطت صاروخا تم إطلاقة من راجمات هيمارس الأمريكية في بلدة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
https://sputnikarabic.ae/20221212/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-نحو-70-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-كوبيانسك-وكراسنو-ليمان-1071118804.html
https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-طبيعة-التهديدات-ونطاقها-يتطلبان-تفاعلا-متزايدا-في-خط-الدفاع-1071010328.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/0c/1063468341_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_7a979e077a06d9e5794593e087badea6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني يحتوي على 5 آلاف قذيفة
11:50 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 12:28 GMT 14.12.2022) تابعنا عبر
أحبطت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، هجوما نفذته 3 مجموعات هجومية في بلدة ستيلماخوفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وحيدت 60 جنديا أوكرانيا ودمرت عربتي مشاة وشاحنتي بيك أب.
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "استهدفت القوات الروسية على محور كوبيانسك باستخدام سلاح المدفعية نقاط تركز القوى العاملة والآليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكوتلياروفكا وتاباييفكا وبيريستوف في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث قضت على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني ودمرت ناقلة جند مدرعة وعربة قتالية مصفحة وست شاحنات صغيرة".
وعلى محور دونيتسك، ونتيجة للأعمال الهجومية للقوات الروسية، تمت السيطرة على الجزء الرئيسي من بلدة فوديان في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث قضت على ما يصل إلى 50 جنديا أوكرانيا ودبابة وثلاث عربات قتال مصفحة وأربع شاحنات صغيرة.
وأضاف البيان: "وعلى محور جنوب دونيتسك حاولت أربع مجموعات هجومية أوكرانية شن هجوم مضاد على مواقع القوات الروسية في اتجاه مستوطنات بافلوفكا ونوفومايورسكوي ونسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد جميع الهجمات ودحر العدو إلى مواقعه الأصلية".
واستهدفت القوات الروسية قوافل الجيش الأوكراني في بلدتي نوفوسيلكا وبريتشيستوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم إيقاف نقل احتياطيات العدو، وبلغت خسائر الجيش الأوكراني يوميًا في هذا الاتجاه 80 جنديًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع مركبات عسكرية.
وفي بلدة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت القوات الروسية مقر قيادة المجموعة العملياتية والتكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "ليمان".
بالإضافة إلى ذلك ، تم تدمير مستودع ذخيرة تابع للواء 81 من القوات المسلحة الأوكرانية في بلدة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث تم تدمير ما يصل إلى ألفي صاروخ من نظام إطلاق صواريخ غراد المتعدد وأكثر من ثلاثة آلاف قذيفة مدفعية مخزنة من مختلف الأنواع.
كما دمرت القوات الروسية مستودعا للصواريخ والمدفعية تابا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة كاميانسك مقاطعة زابوروجيه.
وقصفت القوات الروسية رادارين أمريكيين من طراز أيه إن تي بي كيو-37 في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية
ثلاث طائرات مسيرة في بلدات بيريموجنوي وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه وراتشيفكا في مقاطعة خيرسون، وأسقطت صاروخا تم إطلاقة من راجمات هيمارس الأمريكية في بلدة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.