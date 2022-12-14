https://sputnikarabic.ae/20221214/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-مضادا-لـ3-مجموعات-أوكرانية-وتحيد-60-جنديا--1071190200.html

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني يحتوي على 5 آلاف قذيفة

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة أوكراني يحتوي على 5 آلاف قذيفة

أحبطت القوات الروسية، اليوم الأربعاء، هجوما نفذته 3 مجموعات هجومية في بلدة ستيلماخوفا التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، وحيدت 60 جنديا أوكرانيا ودمرت عربتي... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T11:50+0000

2022-12-14T11:50+0000

2022-12-14T12:28+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان: "استهدفت القوات الروسية على محور كوبيانسك باستخدام سلاح المدفعية نقاط تركز القوى العاملة والآليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا وكوتلياروفكا وتاباييفكا وبيريستوف في منطقة خاركوف ونوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك الشعبية، حيث قضت على ما يصل إلى 100 جندي أوكراني ودمرت ناقلة جند مدرعة وعربة قتالية مصفحة وست شاحنات صغيرة".وأضاف البيان: "وعلى محور جنوب دونيتسك حاولت أربع مجموعات هجومية أوكرانية شن هجوم مضاد على مواقع القوات الروسية في اتجاه مستوطنات بافلوفكا ونوفومايورسكوي ونسكوتشنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتم صد جميع الهجمات ودحر العدو إلى مواقعه الأصلية".وفي بلدة كراماتورسك في جمهورية دونيتسك الشعبية، دمرت القوات الروسية مقر قيادة المجموعة العملياتية والتكتيكية للقوات المسلحة الأوكرانية "ليمان".كما دمرت القوات الروسية مستودعا للصواريخ والمدفعية تابا للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة كاميانسك مقاطعة زابوروجيه.وأسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسية ثلاث طائرات مسيرة في بلدات بيريموجنوي وتوكماك في مقاطعة زابوروجيه وراتشيفكا في مقاطعة خيرسون، وأسقطت صاروخا تم إطلاقة من راجمات هيمارس الأمريكية في بلدة كريمينايا في جمهورية لوغانسك الشعبية.

https://sputnikarabic.ae/20221212/الدفاع-الروسية-تعلن-القضاء-على-نحو-70-جنديا-أوكرانيا-على-محوري-كوبيانسك-وكراسنو-ليمان-1071118804.html

https://sputnikarabic.ae/20221209/بوتين-طبيعة-التهديدات-ونطاقها-يتطلبان-تفاعلا-متزايدا-في-خط-الدفاع-1071010328.html

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روسيا, رصد عسكري