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إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221214/بوشيلين-الأضرار-التي-سببتها-أوكرانيا-لجمهورية-دونيتسك-الشعبية-تتجاوز-20-مليار-دولار-1071178947.html
بوشيلين: الأضرار التي سببتها أوكرانيا لجمهورية دونيتسك الشعبية تتجاوز 20 مليار دولار
بوشيلين: الأضرار التي سببتها أوكرانيا لجمهورية دونيتسك الشعبية تتجاوز 20 مليار دولار
أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن حجم الضرر جراء الأعمال الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية يتجاوز بالفعل 1.3 تريليون روبل. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T04:28+0000
2022-12-14T04:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو- سبوتنيك.وقال لوكالة "سبوتنيك": "تم حساب هذه الأرقام مبدئيًا، قامت ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية في مجلس حقوق الإنسان، إيلينا شيشكينا، بتسمية هذه الأرقام. أي إذا تحدثنا فقط عن المباني المدمرة، فإن الأرقام تقريبية للغاية، منذ 14 عامًا - 1.3 تريليون روبل، حتى أكثر من هذا المبلغ".وأضاف: "ولكن هنا نحتاج أيضًا إلى أن نأخذ في الاعتبار الشركات المدمرة، وهنا نحتاج أيضًا إلى مراعاة البنية التحتية المدمرة ومرافق البنية التحتية الحيوية".وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
https://sputnikarabic.ae/20221214/رئيس-جمهورية-دونيتسك-أوكرانيا-أصبحت-واحدة-من-الموردين-الرئيسيين-للأسلحة-في-السوق-السوداء-1071178358.html
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أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك
أخبار أوكرانيا, أخبار جمهورية دونيتسك

بوشيلين: الأضرار التي سببتها أوكرانيا لجمهورية دونيتسك الشعبية تتجاوز 20 مليار دولار

04:28 GMT 14.12.2022 (تم التحديث: 04:30 GMT 14.12.2022)
© Sputnik . Konstantine Mikhalchqevskiy / الانتقال إلى بنك الصوررئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 18 يناير 2022
رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، 18 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
© Sputnik . Konstantine Mikhalchqevskiy
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أعلن القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين، أن حجم الضرر جراء الأعمال الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية يتجاوز بالفعل 1.3 تريليون روبل.
موسكو- سبوتنيك.وقال لوكالة "سبوتنيك": "تم حساب هذه الأرقام مبدئيًا، قامت ممثلة جمهورية دونيتسك الشعبية في مجلس حقوق الإنسان، إيلينا شيشكينا، بتسمية هذه الأرقام. أي إذا تحدثنا فقط عن المباني المدمرة، فإن الأرقام تقريبية للغاية، منذ 14 عامًا - 1.3 تريليون روبل، حتى أكثر من هذا المبلغ".
أحد جنود قوات جمهورية دونيتسك مع قاذف صواريخ جافلين المضادة للدبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
رئيس جمهورية دونيتسك: أوكرانيا أصبحت واحدة من الموردين الرئيسيين للأسلحة في السوق السوداء
00:25 GMT
وأضاف: "ولكن هنا نحتاج أيضًا إلى أن نأخذ في الاعتبار الشركات المدمرة، وهنا نحتاج أيضًا إلى مراعاة البنية التحتية المدمرة ومرافق البنية التحتية الحيوية".
وتواصل الدول الغربية وعلى رأسها الولايات المتحدة وبريطانيا، تقديم مساعدات مالية وعسكرية ضخمة إلى أوكرانيا؛ وذلك منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة، في 24 فبراير/ شباط الماضي، لحماية إقليم دونباس من بطش نظام كييف.

وأكدت الخارجية الروسية أن دول الناتو "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح.

فيما أشار الكرملين إلى أن ضخ الغرب السلاح إلى أوكرانيا لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

يُذكر أن روسيا أرسلت في وقت سابق، مذكرة احتجاج إلى دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن أي شحنة أسلحة متوجهة إلى أوكرانيا ستعتبرها موسكو هدفا مشروعا.
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