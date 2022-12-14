https://sputnikarabic.ae/20221214/بيسكوف-انضمام-تشيرنيغوف-وأوديسا-إلى-روسيا-يعتمد-على-اختيار-المواطنين-وقراراتهم-1071186955.html

بيسكوف: انضمام تشيرنيغوف وأوديسا إلى روسيا يعتمد على اختيار المواطنين وقراراتهم

بيسكوف: انضمام تشيرنيغوف وأوديسا إلى روسيا يعتمد على اختيار المواطنين وقراراتهم

قال المتحدث الرئاسي الروسي دميتري بيسكوف إنه من المقرر أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برؤساء المناطق الجديدة قبل نهاية العام، وسيتم الإعلان عن التوقيت... 14.12.2022, سبوتنيك عربي

2022-12-14T10:39+0000

2022-12-14T10:39+0000

2022-12-14T10:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

دميتري بيسكوف

أخبار أوكرانيا

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وقال للصحفيين ردا على سؤال ذي صلة "مخطط"، مضيفا أن الموعد معروف، لكن الكرملين سيبلغ عنه في الوقت المناسب.وحول ما إذا كانت السلطات الروسية تدرس هدنة رأس السنة أو عيد الميلاد، وما إذا كانت ستقبل مثل هذا الاقتراح من السلطات الأوكرانية، إن وجدت، صرح بيسكوف "لا، لم ترد أي مقترحات من أحد. وموضوع كهذا ليس على جدول الأعمال".وأشار بيسكوف إلى أنه يتفق مع رأي نائب رئيس مجلس الأمن في الاتحاد الروسي دميتري ميدفيديف بأن أنظمة باتريوت، إذا تم تسليمها من الولايات المتحدة إلى أوكرانيا، ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات المسلحة الروسية.وبشأن مسألة إمكانية انضمام إلى تشرنيغوف وأوديسا إلى قوام روسيا الاتحادية، قال بيسكوف إن الأمر سيعتمد على اختيار المواطنين، مؤكدا أن الأولوية هي حماية سكان دونباس، والوضع في دونيتسك ليس سهلا، "كل شيء يعتمد على اختيار المواطنين، على قرار الناس. المهمة الأساسية هي حماية الناس في جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين. نرى وضعا صعبا في دونيتسك، وبالطبع، يركز الجيش على هذا أولا وقبل كل شيء، العملية العسكرية الخاصة مستمرة".هذا وكشفت وسائل إعلام أمريكية، يوم الثلاثاء، أن إدارة الرئيس جو بايدن بصدد وضع اللمسات الأخيرة على خططها لتزويد أوكرانيا بأنظمة دفاع صاروخية من طراز "باتريوت".ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية، عن مسؤولين أمريكيين قولهم "تضع إدارة بايدن اللمسات الأخيرة على خطط إرسال نظام الدفاع الصاروخي باتريوت إلى أوكرانيا".وأضاف المسؤولون أنه "من المرجح الإعلان عن ذلك في أقرب وقت هذا الأسبوع".

https://sputnikarabic.ae/20221213/واشنطن-تضع-اللمسات-الأخيرة-لإرسال-صواريخ-باتريوت-إلى-أوكرانيا-1071174044.html

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روسيا, دميتري بيسكوف, أخبار أوكرانيا