تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
07:26 GMT 14.12.2022
07:24 GMT 14.12.2022
أعلنت القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك أن القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي ما يصل إلى 65 شخصا ودبابتين وثلاث ناقلات جند مدرعة وقاعدة مدفعية.
وقالت القوات في بيان عبر حسابها على موقع "تليغرام" اليوم الأربعاء "خلال اليوم الماضي، في سياق العمليات الهجومية النشطة لوحدات القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات العسكرية. وتم القضاء على ما يصل إلى 65 فردا ودبابتين وثلاث ناقلات جند مدرعة و 17 وحدة من المركبات الخاصة".
07:16 GMT 14.12.2022
مقر الدفاع بدونيتسك: مقتل أربعة مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية للجمهورية
أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 4 من المدنيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة نتيجة لقصف القوات الأوكرانية على المدينة.
وجاء في بيان المقر على موقع "تليغرام": "خلال الـ24 الأخيرة، من الساعة 8:00 يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر حتى الساعة 08:00 يوم 14 كانون الأول/ديسمبر، لقي أربعة أشخاص مصرعهم نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفاد المقر أمس، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة مدنيين آخرين في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال النهار نتيجة للقصف الأوكراني.
وجاء في بيان المقر على موقع "تليغرام": "خلال الـ24 الأخيرة، من الساعة 8:00 يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر حتى الساعة 08:00 يوم 14 كانون الأول/ديسمبر، لقي أربعة أشخاص مصرعهم نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".
وأفاد المقر أمس، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة مدنيين آخرين في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال النهار نتيجة للقصف الأوكراني.