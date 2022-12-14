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Военнослужащие ВС РФ в южном секторе специальной военной операции на Украине - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20221214/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1071179956.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T07:24+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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روسيا, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, новый онлайн для белой редактуры
جنود من القوات الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية خلال عملية العسكرية الخاصة الروسية في اتجاه محور خاركوف، 23 يوليو 2022 - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

07:24 GMT 14.12.2022
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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07:26 GMT 14.12.2022
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 14.12.2022
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إصدار تحذير من الغارات الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف
04:41 GMT
07:24 GMT 14.12.2022
أعلنت القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك أن القوات الأوكرانية خلال اليوم الماضي ما يصل إلى 65 شخصا ودبابتين وثلاث ناقلات جند مدرعة وقاعدة مدفعية.
وقالت القوات في بيان عبر حسابها على موقع "تليغرام" اليوم الأربعاء "خلال اليوم الماضي، في سياق العمليات الهجومية النشطة لوحدات القوات الشعبية التابعة لجمهورية لوغانسك الشعبية، تكبد العدو خسائر فادحة في القوة البشرية والمعدات العسكرية. وتم القضاء على ما يصل إلى 65 فردا ودبابتين وثلاث ناقلات جند مدرعة و 17 وحدة من المركبات الخاصة".
07:16 GMT 14.12.2022
مقر الدفاع بدونيتسك: مقتل أربعة مدنيين خلال قصف القوات الأوكرانية للجمهورية
أعلن مقر الدفاع الإقليمي في جمهورية دونيتسك الشعبية، اليوم الأربعاء، عن مقتل 4 من المدنيين خلال الـ24 ساعة الأخيرة نتيجة لقصف القوات الأوكرانية على المدينة.

وجاء في بيان المقر على موقع "تليغرام": "خلال الـ24 الأخيرة، من الساعة 8:00 يوم 13 كانون الأول/ ديسمبر حتى الساعة 08:00 يوم 14 كانون الأول/ديسمبر، لقي أربعة أشخاص مصرعهم نتيجة لقصف القوات المسلحة الأوكرانية على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية".

وأفاد المقر أمس، بمقتل أربعة مدنيين وإصابة أربعة مدنيين آخرين في جمهورية دونيتسك الشعبية خلال النهار نتيجة للقصف الأوكراني.
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