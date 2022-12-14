https://sputnikarabic.ae/20221214/حزب-ماكرون-يعلن-تعاونه-مع-القضاء-بعد-تفتيش-مقراته-1071197177.html
حزب ماكرون يعلن تعاونه مع القضاء بعد تفتيش مقراته
حزب ماكرون يعلن تعاونه مع القضاء بعد تفتيش مقراته
عبر حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن تعاونه مع القضاء بشأن عمليات التفتيش التي خضعت لها مقاره في باريس في إطار تحقيق... 14.12.2022, سبوتنيك عربي
2022-12-14T18:21+0000
2022-12-14T18:21+0000
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وقال المتحدث باسم الحزب لويك سينيور إن النيابة الوطنية المالية أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا قضائيا في ظروف تدخل مكاتب استشارية في الحملات الانتخابية في عامي 2017 و2022، إثر شكاوى قدّمها نواب وجمعيات، بحسب "فرانس برس".وأضاف سينيور: "من الطبيعي أن يحقق القضاء بشكل حر ومستقل لتوضيح هذه المسألة".وأكد على أن الحزب في خدمة القضاة "ليرسل إليهم أي عنصر مفيد بشأن الحملات المذكورة في إطار تحقيقاتهم".وفي وقت سابق اليوم، أعلن ممثلو الادعاء في فرنسا، أن مقرات حزب النهضة خضعت للتفتيش.وقال مكتب المدعي العام المالي الوطني إن مكاتب شركة الاستشارات الأمريكية العملاقة ماكينزي تم تفتيشها أيضا يوم الثلاثاء، مؤكدا تقريرا في هذا الشأن لصحيفة "لو باريزيان".جاء تسليط الضوء على استعانة حكومة الرئيس ماكرون بالمستشارين في مارس/ آذار بعد أن خلص استجواب لمجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن الانفاق عليهم تجاوز الضعف خلال الفترة من عام 2018 حتى 2021 في الفترة الرئاسية الأولى لماكرون، بحسب "فرانس برس".وأكدت ماكينزي أيضا تفتيش مكاتبها قائلة إنها "تتعاون بشكل كامل مع السلطات".
https://sputnikarabic.ae/20221210/الرئاسة-الفرنسية-تعلق-على-تصريح-ماكرون-بشأن-منح-روسيا-ضمانات-أمنية-1071046783.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
أخبار فرنسا , أخبار العالم الآن
حزب ماكرون يعلن تعاونه مع القضاء بعد تفتيش مقراته
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عبر حزب النهضة الذي يتزعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الأربعاء، عن تعاونه مع القضاء بشأن عمليات التفتيش التي خضعت لها مقاره في باريس في إطار تحقيق عن استعانة الحكومة بشركات استشارية منذ عام 2017.
وقال المتحدث باسم الحزب لويك سينيور إن النيابة الوطنية المالية أشارت إلى أنها فتحت تحقيقا قضائيا في ظروف تدخل مكاتب استشارية في الحملات الانتخابية في عامي 2017 و2022، إثر شكاوى قدّمها نواب وجمعيات، بحسب "فرانس برس".
وأضاف سينيور: "من الطبيعي أن يحقق القضاء بشكل حر ومستقل لتوضيح هذه المسألة".
وأكد على أن الحزب في خدمة القضاة "ليرسل إليهم أي عنصر مفيد بشأن الحملات المذكورة في إطار تحقيقاتهم".
وفي وقت سابق اليوم، أعلن ممثلو الادعاء في فرنسا، أن مقرات حزب النهضة خضعت للتفتيش.
وقال مكتب المدعي العام المالي الوطني إن مكاتب شركة الاستشارات الأمريكية العملاقة ماكينزي تم تفتيشها أيضا يوم الثلاثاء، مؤكدا تقريرا في هذا الشأن لصحيفة "لو باريزيان".
جاء تسليط الضوء على استعانة حكومة الرئيس
ماكرون بالمستشارين في مارس/ آذار بعد أن خلص استجواب لمجلس الشيوخ الفرنسي إلى أن الانفاق عليهم تجاوز الضعف خلال الفترة من عام 2018 حتى 2021 في الفترة الرئاسية الأولى لماكرون، بحسب "فرانس برس".
وأكدت ماكينزي أيضا تفتيش مكاتبها قائلة إنها "تتعاون بشكل كامل مع السلطات".